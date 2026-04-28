Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что хотел бы жить в Букингемском дворце
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 28.04.2026 (обновлено: 17:02 28.04.2026)
Трамп заявил, что хотел бы жить в Букингемском дворце

Трамп заявил, что хотел бы жить в Букингемском дворце и обсудит это с Карлом III

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что всегда мечтал жить в Букингемском дворце.
  • Трамп планирует обсудить возможность проживания в Букингемском дворце с британским королем Карлом III.
ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что всегда мечтал жить в Букингемском дворце и планирует обсудить это с британским королем Карлом III, который находится с визитом в Вашингтоне.
"Я всегда хотел жить в Букингемском дворце!!! Обсудим это с королем и королевой через несколько минут", - написал он в соцсети Truth Social.
Так Трамп отреагировал на статью газеты Daily Mail, в которой утверждалось, что британский монарх и американский президент приходятся друг другу 16-юродными братьями и имеют общего предка - третьего графа Леннокса, правнука короля Шотландии Якова II, который жил с 1490 по 1526 год.
В понедельник Карл III прибыл в США с визитом. Во вторник король выступит перед конгрессом. Это будет первая речь члена британской королевской семьи в конгрессе с 1991 года. Тогда королева Елизавета II первой из британских монархов выступила перед американскими законодателями.
Король Великобритании Карл III - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
СМИ: Лондон попросил не снимать встречу Карла III и Трампа из-за Зеленского
Вчера, 11:29
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала