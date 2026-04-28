Трамп заявил, что хотел бы жить в Букингемском дворце

ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что всегда мечтал жить в Букингемском дворце и планирует обсудить это с британским королем Карлом III, который находится с визитом в Вашингтоне.
"Я всегда хотел жить в Букингемском дворце!!! Обсудим это с королем и королевой через несколько минут", - написал он в соцсети Truth Social.
В понедельник Карл III прибыл в США с визитом. Во вторник король выступит перед конгрессом. Это будет первая речь члена британской королевской семьи в конгрессе с 1991 года. Тогда королева Елизавета II первой из британских монархов выступила перед американскими законодателями.