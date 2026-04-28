"Просто отказываются". В США запаниковали из-за хода военных против Трампа

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Американские генералы опасаются, что президент США Дональд Трамп способен развязать ядерную войну, заявил профессор Университета Миссури Майкл Хадсон в эфире YouTube-канала.
"Сейчас в США иррациональная модель, и это видно по сообщениям в прессе о ссорах, происходящих в Ситуационной комнате Белого дома, когда генералы просто отказываются передавать Трампу коды от ядерного оружия, потому что, по их словам, он бы использовал его в прошлую субботу. Вот насколько все безумно", — предупредил он.
По мнению профессора, подход главы Белого дома к принятию решений становится все более иррациональным.
Действия главы Белого дома все чаще вызывают споры и осуждение у его окружения. По данным последнего исследования, рейтинг одобрения деятельности американского лидера составляет всего 37%, большинство американцев не одобряют конфликт с Ираном, считая, что их страна движется не в том направлении. В конце марта университет Массачусетса со ссылкой на свой опрос сообщил, что рейтинги одобрения президента США Дональда Трампа побили новые антирекорды на фоне растущих цен и операции против Ирана, опустившись до 33% - это самый низкий результат за второй срок.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн призвал американских военных ослушаться приказа Трампа, если тот решит провести наземную операцию в Иране.