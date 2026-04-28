"Просто отказываются". В США запаниковали из-за хода военных против Трампа - РИА Новости, 28.04.2026
05:30 28.04.2026 (обновлено: 07:02 28.04.2026)
"Просто отказываются". В США запаниковали из-за хода военных против Трампа

Хадсон: американские генералы опасаются, что Трамп может развязать ядерную войну

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Университета Миссури Майкл Хадсон заявил, что американские генералы опасаются, что Дональда Трампа может развязать ядерную войну.
  • По словам профессора, генералы отказываются передавать Трампу коды от ядерного оружия, считая его подход к принятию решений иррациональным.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Американские генералы опасаются, что президент США Дональд Трамп способен развязать ядерную войну, заявил профессор Университета Миссури Майкл Хадсон в эфире YouTube-канала.
"Сейчас в США иррациональная модель, и это видно по сообщениям в прессе о ссорах, происходящих в Ситуационной комнате Белого дома, когда генералы просто отказываются передавать Трампу коды от ядерного оружия, потому что, по их словам, он бы использовал его в прошлую субботу. Вот насколько все безумно", — предупредил он.
По мнению профессора, подход главы Белого дома к принятию решений становится все более иррациональным.
Действия главы Белого дома все чаще вызывают споры и осуждение у его окружения. По данным последнего исследования, рейтинг одобрения деятельности американского лидера составляет всего 37%, большинство американцев не одобряют конфликт с Ираном, считая, что их страна движется не в том направлении. В конце марта университет Массачусетса со ссылкой на свой опрос сообщил, что рейтинги одобрения президента США Дональда Трампа побили новые антирекорды на фоне растущих цен и операции против Ирана, опустившись до 33% - это самый низкий результат за второй срок.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн призвал американских военных ослушаться приказа Трампа, если тот решит провести наземную операцию в Иране.
В миреСШАКанзас-Сити (Миссури)ИранДональд ТрампРэй МакговернЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
