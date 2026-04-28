04:17 28.04.2026 (обновлено: 05:09 28.04.2026)
Трамп скептически относится к предложению Ирана по Ормузу, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп и его команда скептически относятся к предложению иранской стороны по открытию Ормузского пролива.
  • Вашингтон продолжит переговоры с Тегераном и, вероятно, представит ответные предложения в ближайшие дни.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его команда скептически относятся к предложению иранской стороны по открытию Ормузского пролива, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
"Трамп и его команда национальной безопасности скептически относятся к предложению Ирана о сделке, которая подразумевает открытие Ормузского пролива и приостановку обсуждений по ядерной программе", — говорится в материале.
По информации чиновников, Вашингтон продолжит переговоры с Тегераном и, вероятно, "в ближайшие дни" представит ответные предложения.
На прошлой неделе глава Белого дома Дональд Трамп в одностороннем порядке продлил перемирие с Тегераном до завершения переговоров. В субботу он заявил, что отменил поездку делегации в Исламабад для новой встречи. Позднее в тот же день президент выступил с утверждением, что Штаты получили новое предложение от ИРИ с более выгодными условиями. При этом Тегеран изначально отрицал планы встретиться с американцами.
В свою очередь, президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с премьером Пакистана Шехбазом Шарифом отметил, что страна не будет участвовать в переговорах в условиях давления, угроз или блокады судоходства.
В миреСШАОрмузский проливИранДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
