СМИ узнали, о чем Трамп и Карл III поговорили во время приветствия

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Специалист по чтению по губам заявила, что Дональд Трамп во время короткого разговора с Карлом III упомянул стрельбу на ужине для корреспондентов Белого дома.
- Карл III заявил, что предпочел бы не стоять на месте происшествия слишком долго, так как чувствует, что ему не следует быть там.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Специалист по чтению по губам выяснила, о чем поговорил президент США Дональд Трамп с королем Великобритании Карлом III во время приветствия по случаю прибытия британской королевской четы в Вашингтон, утверждает газета Daily Mail.
В понедельник Карл III прибыл в США с визитом. Во вторник король выступит перед конгрессом. Это будет первая речь члена британской королевской семьи в конгрессе с 1991 года. Тогда королева Елизавета II первой из британских монархов выступила перед американскими законодателями.
"Специалист по чтению по губам Никола Хиклинг заявила, что президент во время короткого разговора упомянул субботнюю стрельбу на ужине для корреспондентов Белого дома", - говорится в сообщении издания.
Как утверждает Хиклинг, после упоминания Трампом стрельбы Карл III заявил, что "предпочел бы не стоять там без дела слишком долго", поскольку чувствует, что ему "не следует быть" там.
В субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил торжественный ежегодный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.
