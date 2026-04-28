"Как крысы": в США предупредили об ударе Вэнса по Трампу из-за Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Госскретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и вице-президент Джей Ди Вэнс могут отвернуться от президента США Дональда Трампа из-за провала операции против Ирана, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Знаете, все действительно зависит от того, что Трампу говорят и кто ему это говорит. Большинство здравомыслящих людей это понимают (поражение США в войне с Ираном. — Прим. ред.). Насколько вероятно, что Рубио, Хегсет или даже Вэнс ему это говорят? Не знаю. Но можно было бы ожидать, что они спрыгнут с этого тонущего корабля как крысы", — сообщил эксперт.
По словам Макговерна, в такую сложную ситуацию американского лидера поставило руководство Израиля, из-за которого он фактически оказался "между молотом и наковальней".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Накануне журнал Atlantic сообщил о разногласиях в американском руководстве из-за военной миссии на Ближнем Востоке. Издание отмечало, что вице-президент США Вэнс на закрытых встречах неоднократно ставил под сомнение информацию от Пентагона о ходе конфликта вокруг Ирана, а также о реальном состоянии запасов ракет в арсенале Соединенных Штатов.