Трампы показали британской королевской чете своих пчел

ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья показали королю Великобритании Карлу III и его жене новый улей в виде Белого дома, соответствующие кадры распространил фотопул американского лидера.

"Расширение медовой программы", как это назвала пресс-служба первой леди, Меланья представила в минувшую пятницу. Сделанный вручную в виде копии Белого дома улей разместили на южной лужайке рядом с президентским огородом - Кухонным садом. От пчел, как сообщали в администрации, ждут до 15 килограммов меда ежегодно.