03:01 28.04.2026
Трампы показали британской королевской чете своих пчел

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья показали королю Великобритании Карлу III и его жене новый улей в виде Белого дома, соответствующие кадры распространил фотопул американского лидера.
"Расширение медовой программы", как это назвала пресс-служба первой леди, Меланья представила в минувшую пятницу. Сделанный вручную в виде копии Белого дома улей разместили на южной лужайке рядом с президентским огородом - Кухонным садом. От пчел, как сообщали в администрации, ждут до 15 килограммов меда ежегодно.
Демонстрация улья значилась в расписании торжественного визита британского монарха следом за чаем. Журналистов на мероприятие не приглашали. На распространенных фотографиях, королевская чета и Трампы стоят напротив улья, будто выслушивая рассказ о пчелином хозяйстве, на другом снимке - пары стоят по разные стороны от сооружения.
Во вторник король выступит перед конгрессом. Это будет первая речь члена британской королевской семьи в конгрессе с 1991 года. Тогда королева Елизавета II первой из британских монархов выступила перед американскими законодателями.
