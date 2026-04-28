Трамп нарушил королевский протокол, коснувшись плеча Карла III

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп нарушил королевский протокол, коснувшись плеча короля Великобритании Карла III во время приветствия по случаю его прибытия в Вашингтон, сообщает британская газета Daily Mail.
"Трамп потрогал короля за плечо в знак (своего - ред.) расположения, что нарушило королевский протокол. Важный пункт, неписаное правило - никогда не инициировать физический контакт с королевской четой", - говорится в публикации газеты.
Несмотря на тщательную подготовку по вопросу королевского протокола, Трамп "деликатно коснулся" Карла, пишет издание.
В свой прошлый президентский срок Трамп, судя по съемке с государственного банкета в его честь в Букингемском дворце, допустил секундное нарушение протокола, слегка коснувшись спины покойной королевы Великобритании Елизаветы Второй, или, по крайней мере, чуть не коснувшись.
3 ноября 2025, 04:06