ВСУ за сутки потеряли до 190 боевиков в зоне действий "Запада"

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение украинским формированиям в Харьковской области и ДНР, противник потерял до 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено по формированиям противника в районах Чернещины и Кутьковки в Харьковской области, Татьяновки и Красного Лимана в Донецкой Народной Республике.
"Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей и два артиллерийских орудия", - добавили в Минобороны.