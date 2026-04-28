ВСУ за сутки потеряли до 190 боевиков в зоне действий "Запада"
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 28.04.2026 (обновлено: 12:16 28.04.2026)
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 190 боевиков в зоне действий "Запада"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение украинским формированиям.
  • Поражение было нанесено формированиям ВСУ в районах Чернещины и Кутьковки в Харьковской области, Татьяновки и Красного Лимана в ДНР.
  • Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей и два артиллерийских оруди
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение украинским формированиям в Харьковской области и ДНР, противник потерял до 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено по формированиям противника в районах Чернещины и Кутьковки в Харьковской области, Татьяновки и Красного Лимана в Донецкой Народной Республике.
"Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей и два артиллерийских орудия", - добавили в Минобороны.
Специальная военная операция на Украине. Россия. Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
