ВСУ за сутки потеряли более 150 боевиков в зоне действий "Севера"

- ВСУ за сутки потеряли более 150 военнослужащих в зоне действий российской группировки войск "Север".
- Противник потерял автомобиль, два склада боеприпасов и два склада материальных средств.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 150 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Сосновый Бор, Липцы, Красный Яр и Варваровка Харьковской области. В Сумской области поражены живая сила и техника механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Мирополье и Корчаковка Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Противник потерял более 150 военнослужащих, автомобиль, два склада боеприпасов и два склада материальных средств", - отмечает МО РФ.