Российские военные нанесли удар по штабу ВСУ в Сумской области

ДОНЕЦК, 28 апр — РИА Новости. ВС России поразили штаб украинских боевиков в Сумской области, где согласовывались атаки и действия ДРГ, сообщил РИА Новости представитель николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Очень хорошо прилетело в Шосткинский район, где ВСУ оборудовали временный штаб координации, откуда шли данные для ударов по нашим войскам на линии боевого соприкосновения и координировались действия диверсионно-разведывательных групп, проникающих в "серую зону", — сказал он.
Кроме того, в этом районе бойцы поразили систему дальней связи противника.
В регионе действует группировка "Север". По данным Минобороны, за сутки украинская армия потеряла здесь более 165 боевиков, четыре автомобиля, боевую машину РСЗО RAK-SA-12 хорватского производства и восемь складов материальных средств.
22 июня 2022, 17:18