Российские военные нанесли удар по штабу ВСУ в Сумской области

ДОНЕЦК, 28 апр — РИА Новости. ВС России поразили штаб украинских боевиков в Сумской области, где согласовывались атаки и действия ДРГ , сообщил РИА Новости представитель николаевского подполья Сергей Лебедев.

Кроме того, в этом районе бойцы поразили систему дальней связи противника.

В регионе действует группировка "Север". По данным Минобороны, за сутки украинская армия потеряла здесь более 165 боевиков, четыре автомобиля, боевую машину РСЗО RAK-SA-12 хорватского производства и восемь складов материальных средств.