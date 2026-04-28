Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
06:59 28.04.2026 (обновлено: 12:04 28.04.2026)
Тейлор Свифт зарегистрирует голос и внешность для защиты от ИИ

Американская певица Тейлор Свифт во время выступления в Хьюстоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американская певица Тейлор Свифт подала заявку на регистрацию своих голоса и внешности.
  • Заявки направлены на защиту от использования сгенерированного ИИ контента без согласия знаменитости.
  • В заявке фигурируют две фразы: «Привет, это Тейлор Свифт» и «Привет, это Тейлор», а также визуальный образ певицы в разноцветном костюме с серебряными акцентами и с розовой гитарой.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Американская певица Тейлор Свифт подала заявку на регистрацию своих голоса и внешности в качестве защиты от сгенерированного искусственным интеллектом (ИИ) контента, сообщает портал TMZ со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы.
"Она закулисно забронировала за собой несколько очень специфических товарных знаков, призванных гарантировать, что любые цифровые копии ее голоса и изображения будут "считаться недействительными". Тейлор ищет федеральной защиты для двух фраз, напрямую связанных с ее голосом: "Привет, это Тейлор Свифт" и "Привет, это Тейлор". Заявка подпадает под редкую категорию "звуковой знак". <...> Другая заявка защищает особый визуальный образ Тейлор, одетой в разноцветный костюм с серебряными акцентами, держащей розовую гитару с черным ремнем", — говорится в сообщении портала.
Отмечается, что эти заявки призваны защитить певицу от растущей популярности сгенерированных искусственным интеллектом песен, видео и дипфейков, которые копируют знаменитостей без их согласия.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
В ГД предложили запретить генерацию цифрового образа человека без согласия
30 марта, 15:34
 
ШоубизТейлор Свифт (певица)США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала