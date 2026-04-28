Тейлор Свифт зарегистрирует голос и внешность для защиты от ИИ

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Американская певица Тейлор Свифт подала заявку на регистрацию своих голоса и внешности в качестве защиты от сгенерированного искусственным интеллектом (ИИ) контента, сообщает портал TMZ со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы.
"Она закулисно забронировала за собой несколько очень специфических товарных знаков, призванных гарантировать, что любые цифровые копии ее голоса и изображения будут "считаться недействительными". Тейлор ищет федеральной защиты для двух фраз, напрямую связанных с ее голосом: "Привет, это Тейлор Свифт" и "Привет, это Тейлор". Заявка подпадает под редкую категорию "звуковой знак". <...> Другая заявка защищает особый визуальный образ Тейлор, одетой в разноцветный костюм с серебряными акцентами, держащей розовую гитару с черным ремнем", — говорится в сообщении портала.
Отмечается, что эти заявки призваны защитить певицу от растущей популярности сгенерированных искусственным интеллектом песен, видео и дипфейков, которые копируют знаменитостей без их согласия.