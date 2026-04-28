21:22 28.04.2026 (обновлено: 21:23 28.04.2026)
Иноагент Галкин и Меладзе выступили на свадьбе украинского миллионера в Каннах

Певец Валерий Меладзе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Максим Галкин* и Валерий Меладзе выступили на свадьбе украинского миллионера и финалистки конкурса «Мисс Украина-2021» в Каннах.
  • На свадьбе также выступил американский певец Рики Мартин.
  • Женихом стал киевский IT-предприниматель Ника Ломия, основатель компании «Спрайб», которая специализируется на разработке онлайн-казино.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Бывший российский комик Максим Галкин* и музыкант Валерий Меладзе выступили на свадьбе украинского миллионера и финалистки конкурса "Мисс Украина-2021" в Каннах, выяснило РИА Новости, изучив социальные сети молодоженов.
"Я получила много сообщений, но я не могу ответить каждому. Я люблю вас и желаю, что бы все, что вы мне пожелали, у вас умножилось на десять", - сообщила в своих соцсетях невеста - модель из Харькова, финалистка конкурса "Мисс Украина-2021" Ника Кузнецова, пост был на английском языке.
Певица Ханна на презентации XV Русской Музыкальной Премии - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Раскрыты подробности церемонии юбилейной Премии телеканала РУ.ТВ
Вчера, 20:30
Девушка также опубликовала видео торжества, на котором весело выступают американский певец Рики Мартин, Меладзе и Галкин*. Меладзе и Галкин*, в частности, исполнили несколько известных песен Меладзе на русском языке.
Еще одно видео опубликовал друг молодоженов, скандально известный украинский блогер Александр Слобоженко из компании Traffic Devils. На нем запечатлено выступление Галкина*.
"Я хочу, конечно же, перекинуть внимание с себя на тех двоих, которые вон там, стоят, и волнуются. Для них сейчас произойдет самое главное изменение в их жизни", - сказал Галкин на этом видео.
Женихом стал киевский IT-предприниматель грузинского происхождения Ника Ломия, основатель компании "Спрайб", которая специализируется на разработке онлайн-казино. Ломия также опубликовал несколько фото и видео с церемонии, на одном из них пара танцует прямо на сцене под хиты Рики Мартина.
Судя по фото, церемония прошла в историческом особняке в Каннах. По данным украинских СМИ, она могла обойтись в 5-6 миллионов долларов.
В 2024 году украинские СМИ со ссылкой на бюро экономической безопасности Украины, писали, что блогер-миллионер Слобоженко с 2020 по 2023 года легализовал средства, полученные незаконным путем, купив премиальные автомобили и несколько объектов недвижимости. Слобоженко, получив доход более 1 миллиарда гривен, уклонился от уплаты налогов на сумму 213 миллиона гривен. Имущество блогера тогда арестовали.
После начала специальной военной операции на Украине Валерий Меладзе стал значительно реже появляться на публике и проводить концерты в России. Меладзе на корпоративном новогоднем выступлении в Дубае в 2022 году произнес лозунг украинских националистов.
*Лицо, признанное иноагентом на территории РФ
Американская певица Тейлор Свифт во время выступления в Хьюстоне, США - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Тейлор Свифт зарегистрирует голос и внешность для защиты от ИИ
Вчера, 06:59
 
ШоубизКанныУкраинаХарьковВалерий МеладзеРики Мартин (Энрике Моралес)
 
 
