Галкин* и Меладзе выступили на свадьбе украинского миллионера в Каннах

Краткий пересказ от РИА ИИ Максим Галкин* и Валерий Меладзе выступили на свадьбе украинского миллионера и финалистки конкурса «Мисс Украина-2021» в Каннах.

На свадьбе также выступил американский певец Рики Мартин.

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Бывший российский комик Максим Галкин* и музыкант Валерий Меладзе выступили на свадьбе украинского миллионера и финалистки конкурса "Мисс Украина-2021" в Каннах, выяснило РИА Новости, изучив социальные сети молодоженов.

"Я получила много сообщений, но я не могу ответить каждому. Я люблю вас и желаю, что бы все, что вы мне пожелали, у вас умножилось на десять", - сообщила в своих соцсетях невеста - модель из Харькова , финалистка конкурса "Мисс Украина-2021" Ника Кузнецова, пост был на английском языке.

Девушка также опубликовала видео торжества, на котором весело выступают американский певец Рики Мартин Меладзе и Галкин*. Меладзе и Галкин*, в частности, исполнили несколько известных песен Меладзе на русском языке.

Еще одно видео опубликовал друг молодоженов, скандально известный украинский блогер Александр Слобоженко из компании Traffic Devils. На нем запечатлено выступление Галкина*.

"Я хочу, конечно же, перекинуть внимание с себя на тех двоих, которые вон там, стоят, и волнуются. Для них сейчас произойдет самое главное изменение в их жизни", - сказал Галкин на этом видео.

Женихом стал киевский IT-предприниматель грузинского происхождения Ника Ломия, основатель компании "Спрайб", которая специализируется на разработке онлайн-казино. Ломия также опубликовал несколько фото и видео с церемонии, на одном из них пара танцует прямо на сцене под хиты Рики Мартина.

Судя по фото, церемония прошла в историческом особняке в Каннах . По данным украинских СМИ, она могла обойтись в 5-6 миллионов долларов.

В 2024 году украинские СМИ со ссылкой на бюро экономической безопасности Украины , писали, что блогер-миллионер Слобоженко с 2020 по 2023 года легализовал средства, полученные незаконным путем, купив премиальные автомобили и несколько объектов недвижимости. Слобоженко, получив доход более 1 миллиарда гривен, уклонился от уплаты налогов на сумму 213 миллиона гривен. Имущество блогера тогда арестовали.

После начала специальной военной операции на Украине Валерий Меладзе стал значительно реже появляться на публике и проводить концерты в России . Меладзе на корпоративном новогоднем выступлении в Дубае в 2022 году произнес лозунг украинских националистов.