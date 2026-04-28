В Южном Судане разбился пассажирский самолет, погибли 14 человек
01:46 28.04.2026
В Южном Судане разбился пассажирский самолет, погибли 14 человек

Жертвами крушения самолета в Южном Судане стали 14 человек, включая пилота

CC BY-SA 2.0 / Tomás Del Coro / Лекгомоторный самолет Cessna
Лекгомоторный самолет Cessna
CC BY-SA 2.0 / Tomás Del Coro /
Лекгомоторный самолет Cessna. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Южном Судане разбился пассажирский самолет на подлете к столице Джубе, погибли 14 человек, включая пилота.
  • По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стала плохая видимость на фоне непогоды.
ДОХА, 28 апр - РИА Новости. Пассажирский самолет разбился на подлете к столице Южного Судана Джубе, погибли 14 человек, включая пилота, сообщило кенийское издание Eastafrican со ссылкой на южносуданское управление гражданской авиации.
По предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за плохой видимости на фоне непогоды.
"Два гражданина Кении погибли в числе 14 пассажиров и пилота зарегистрированного в Кении самолета Cessna компании CityLink Aviation при аварии на подлете к Джубе", - говорится в сообщении управления, которое приводит Eastafrican.
По информации управления, остальные погибшие пассажиры были гражданами Южного Судана.
