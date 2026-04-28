Суд конфисковал имущество главы "Мелбета" на 4,5 миллиарда рублей

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Тушинский суд Москвы конфисковал имущество главы букмекерской конторы "Мелбет" Игоря Ляпустина на 4,5 миллиарда рублей, а также взыскал 6 миллиардов рублей по иску потерпевшего, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Цаплин.

Во вторник суд приговорил к 8 годам колонии общего режима Ляпустина за хищение у бывшего владельца "Мелбета" Александра Градуленко 699 миллионов рублей.

"Суд конфисковал имущество на 4,5 миллиарда рублей и взыскал 6 миллиардов по гражданскому иску в пользу Градуленко ", - сказал собеседник агентства.

В прениях сторон гособвинитель просил назначить подсудимому 9 лет лишения свободы, а также настаивал на конфискации имущества на 4 миллиарда рублей.

Градуленко имел судимость за незаконную организацию азартных игр, а потому не мог продолжать заниматься данной деятельностью и продал в 2016 году букмекерскую контору ирландской компании - у нее впоследствии Ляпустин выкупил "Мелбет" за 90 миллионов рублей, рассказывал РИА Новости Цаплин.