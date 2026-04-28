17:11 28.04.2026
Суд конфисковал имущество главы "Мелбета" на 4,5 миллиарда рублей

© Суды общей юрисдикции города Москвы
Игорь Ляпустин в суде
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тушинский суд Москвы конфисковал имущество главы букмекерской конторы "Мелбет" Игоря Ляпустина на 4,5 миллиарда рублей.
  • Ляпустина приговорили к восьми годам колонии общего режима за хищение у бывшего владельца "Мелбета" Александра Градуленко 699 миллионов рублей.
  • Суд взыскал шесть миллиардов рублей по гражданскому иску в пользу Градуленко.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Тушинский суд Москвы конфисковал имущество главы букмекерской конторы "Мелбет" Игоря Ляпустина на 4,5 миллиарда рублей, а также взыскал 6 миллиардов рублей по иску потерпевшего, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Цаплин.
Во вторник суд приговорил к 8 годам колонии общего режима Ляпустина за хищение у бывшего владельца "Мелбета" Александра Градуленко 699 миллионов рублей.
"Суд конфисковал имущество на 4,5 миллиарда рублей и взыскал 6 миллиардов по гражданскому иску в пользу Градуленко ", - сказал собеседник агентства.
В прениях сторон гособвинитель просил назначить подсудимому 9 лет лишения свободы, а также настаивал на конфискации имущества на 4 миллиарда рублей.
Градуленко имел судимость за незаконную организацию азартных игр, а потому не мог продолжать заниматься данной деятельностью и продал в 2016 году букмекерскую контору ирландской компании - у нее впоследствии Ляпустин выкупил "Мелбет" за 90 миллионов рублей, рассказывал РИА Новости Цаплин.
Градуленко написал заявление в полицию, в котором утверждал, что Ляпустин незаконно присвоил букмекерскую контору. По делу была проведена экспертиза, по итогам которой ущерб был оценён в 699 миллионов рублей. Защита Ляпустина указывала, что в материалах не содержится каких-либо подтверждающих документов о долге или хищении.
