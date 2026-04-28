Суд приговорил к восьми годам колонии главу букмекерской конторы "Мелбет"

Краткий пересказ от РИА ИИ Тушинский суд Москвы приговорил главу букмекерской конторы "Мелбет" Игоря Ляпустина к 8 годам колонии за хищение почти 700 миллионов рублей.

По данным следствия, он похитил деньги у бывшего собственника букмекерской конторы Александра Градуленко.

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Тушинский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии главу букмекерской конторы "Мелбет" Игоря Ляпустина за хищение почти 700 миллионов рублей, его взяли под стражу в зале заседаний, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Цаплин.

"Суд приговорил к 8 годам колонии Ляпустина", - сказал собеседник агентства.

Ляпустин был взят под стражу в зале суда, добавил Цаплин.

В прениях сторон гособвинитель просил назначить подсудимому 9 лет лишения свободы со штрафом 1 миллион рублей, а также настаивал на конфискации имущества на 4 миллиарда рублей.

По данным следствия, Ляпустин похитил 699 миллионов рублей у бывшего собственника букмекерской конторы Александра Градуленко.

Градуленко имел судимость за незаконную организацию азартных игр, а потому не мог продолжать заниматься данной деятельностью и продал в 2016 году букмекерскую контору ирландской компании - у нее впоследствии Ляпустин выкупил "Мелбет" за 90 миллионов рублей, рассказал РИА Новости Цаплин.

Градуленко написал заявление в полицию, в котором утверждал, что Ляпустин незаконно присвоил букмекерскую контору. По делу была проведена экспертиза, по итогам которой ущерб был оценён в 699 миллионов рублей. Защита Ляпустина указывала, что в материалах не содержится каких-либо подтверждающих документов о долге или хищении.