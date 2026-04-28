Жителя Кабардино-Балкарии осудили на 12 лет за госизмену

Краткий пересказ от РИА ИИ

НАЛЬЧИК, 28 апр – РИА Новости. Верховный суд Кабардино-Балкарии приговорил местного жителя, обвиняемого в государственной измене за передачу иностранцу составляющих государственную тайну сведений, к 12 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба суда.

Суд установил, что местный житель совершил государственную измену в форме шпионажа - он собирал и передавал представителю иностранного государства сведения, составляющие государственную тайну, и другую информацию для использования ее против безопасности Российской Федерации.

"Приговором Верховного суда КБР… подсудимый признан виновным по статье 275 УК РФ , ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на срок 12 лет со штрафом в размере 100 тысяч рублей и с ограничением свободы на один год", - говорится в сообщении