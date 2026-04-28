Рейтинг@Mail.ru
Жителя Кабардино-Балкарии осудили на 12 лет за госизмену
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:04 28.04.2026
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Верховный суд Кабардино-Балкарии приговорил местного жителя к 12 годам лишения свободы за госизмену.
  • Осужденный собирал и передавал представителю иностранного государства сведения, составляющие государственную тайну.
  • Первые три года наказания мужчина будет отбывать в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима.
НАЛЬЧИК, 28 апр – РИА Новости. Верховный суд Кабардино-Балкарии приговорил местного жителя, обвиняемого в государственной измене за передачу иностранцу составляющих государственную тайну сведений, к 12 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба суда.
Суд установил, что местный житель совершил государственную измену в форме шпионажа - он собирал и передавал представителю иностранного государства сведения, составляющие государственную тайну, и другую информацию для использования ее против безопасности Российской Федерации.
Задержанный за кражу цветов житель Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
В Нижнем Новгороде мужчина украл букеты цветов и раздал их прохожим
Вчера, 15:50
"Приговором Верховного суда КБР… подсудимый признан виновным по статье 275 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на срок 12 лет со штрафом в размере 100 тысяч рублей и с ограничением свободы на один год", - говорится в сообщении.
Уточняется, что первые три года наказания осужденный будет отбывать в тюрьме, а остальной срок в колонии строгого режима. По данным суда, дело рассматривалось в закрытом режиме.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
В Ростове-на-Дону женщина бросила ребенка в коляске, поссорившись с мужем
Вчера, 15:12
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала