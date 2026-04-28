Жителя Кабардино-Балкарии осудили на 12 лет за госизмену

НАЛЬЧИК, 28 апр – РИА Новости. Верховный суд Кабардино-Балкарии приговорил местного жителя, обвиняемого в государственной измене за передачу иностранцу составляющих государственную тайну сведений, к 12 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба суда.
Суд установил, что местный житель совершил государственную измену в форме шпионажа - он собирал и передавал представителю иностранного государства сведения, составляющие государственную тайну, и другую информацию для использования ее против безопасности Российской Федерации.
Уточняется, что первые три года наказания осужденный будет отбывать в тюрьме, а остальной срок в колонии строгого режима. По данным суда, дело рассматривалось в закрытом режиме.