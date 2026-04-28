Рейтинг@Mail.ru
Суд в Краснодаре подтвердил приговор четырем ростовским экс-судьям - РИА Новости, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:54 28.04.2026
Суд в Краснодаре подтвердил приговор четырем ростовским экс-судьям

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Четырем бывшим ростовским судьям — Елене Золотаревой, Татьяне Юровой, Андрею Рощевскому и Георгию Бондаренко — не удалось обжаловать приговоры в Краснодарском краевом суде.
  • Золотареву приговорена к 15 годам колонии общего режима, штрафу 170 миллионов рублей и лишена ряда прав и званий.
  • Татьяна Юрова, Андрей Рощевский и Георгий Бондаренко также получили различные сроки наказания и штрафы.
КРАСНОДАР, 28 апр - РИА Новости. Четырем бывшим ростовским судьям - Елене Золотаревой, Татьяне Юровой, Андрею Рощевскому и Георгию Бондаренко - в Краснодарском краевом суде не удалось обжаловать приговоры районного суда, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда рассмотрела уголовное дело по апелляционным жалобам на приговор Первомайского районного суда, которым бывший председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева, ее заместитель Татьяна Юрова, начальник Судебного департамента в Ростовской области Андрей Рощевский и председатель районного суда Ростовской области Георгий Бондаренко признаны виновными в совершении коррупционных преступлений.
"Судебная коллегия, рассмотрев материалы уголовного дела в апелляционном порядке, не нашла оснований для изменения приговора и смягчения назначенного наказания. Приговор районного суда сочли законным и справедливым. Апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения", - говорится в сообщении пресс-службы судов Краснодарского края.
Уточняется, что Елена Золотарева отказалась от участия в процессе, ее интересы представлял адвокат. Остальные подсудимые принимали участие в судебном заседании посредством видеоконференцсвязи. Золотаревой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в колонии общего режима, со штрафом 170 миллионов рублей, с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на 15 лет. Кроме того, она лишена почетного звания "Ветеран труда" и государственной награды.
Татьяна Юрова приговорена к 13 годам колонии общего режима и штрафу в 120 миллионов рублей, она лишена права занимать должности на госслужбе в течение десяти лет. Андрею Рощевскому назначено восемь лет колонии строгого режима, штраф 50 миллионов рублей, с лишением права занимать должности на госслужбе на пять лет. Он также лишен почетного звания "Ветеран труда". Георгия Бондаренко приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу в 4 миллиона рублей, с лишением права занимать должности на госслужбе на четыре года.
ПроисшествияРостовская областьКраснодарский крайРостовский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала