Суд в Краснодаре подтвердил приговор четырем ростовским экс-судьям

КРАСНОДАР, 28 апр - РИА Новости. Четырем бывшим ростовским судьям - Елене Золотаревой, Татьяне Юровой, Андрею Рощевскому и Георгию Бондаренко - в Краснодарском краевом суде не удалось обжаловать приговоры районного суда, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда рассмотрела уголовное дело по апелляционным жалобам на приговор Первомайского районного суда, которым бывший председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева, ее заместитель Татьяна Юрова, начальник Судебного департамента в Ростовской области Андрей Рощевский и председатель районного суда Ростовской области Георгий Бондаренко признаны виновными в совершении коррупционных преступлений.
"Судебная коллегия, рассмотрев материалы уголовного дела в апелляционном порядке, не нашла оснований для изменения приговора и смягчения назначенного наказания. Приговор районного суда сочли законным и справедливым. Апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения", - говорится в сообщении пресс-службы судов Краснодарского края.
Уточняется, что Елена Золотарева отказалась от участия в процессе, ее интересы представлял адвокат. Остальные подсудимые принимали участие в судебном заседании посредством видеоконференцсвязи. Золотаревой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в колонии общего режима, со штрафом 170 миллионов рублей, с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на 15 лет. Кроме того, она лишена почетного звания "Ветеран труда" и государственной награды.
Татьяна Юрова приговорена к 13 годам колонии общего режима и штрафу в 120 миллионов рублей, она лишена права занимать должности на госслужбе в течение десяти лет. Андрею Рощевскому назначено восемь лет колонии строгого режима, штраф 50 миллионов рублей, с лишением права занимать должности на госслужбе на пять лет. Он также лишен почетного звания "Ветеран труда". Георгия Бондаренко приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу в 4 миллиона рублей, с лишением права занимать должности на госслужбе на четыре года.