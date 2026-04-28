Суд в Краснодаре подтвердил приговор четырем ростовским экс-судьям

Уточняется, что Елена Золотарева отказалась от участия в процессе, ее интересы представлял адвокат. Остальные подсудимые принимали участие в судебном заседании посредством видеоконференцсвязи. Золотаревой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в колонии общего режима, со штрафом 170 миллионов рублей, с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на 15 лет. Кроме того, она лишена почетного звания "Ветеран труда" и государственной награды.

Татьяна Юрова приговорена к 13 годам колонии общего режима и штрафу в 120 миллионов рублей, она лишена права занимать должности на госслужбе в течение десяти лет. Андрею Рощевскому назначено восемь лет колонии строгого режима, штраф 50 миллионов рублей, с лишением права занимать должности на госслужбе на пять лет. Он также лишен почетного звания "Ветеран труда". Георгия Бондаренко приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу в 4 миллиона рублей, с лишением права занимать должности на госслужбе на четыре года.