В Приангарье бывший военный комиссар получил семь лет колонии за взятки

Подсудимый в течение года получал взятки от родителей призывников за незаконное освобождение сыновей от призыва на военную службу.

ИРКУТСК, 28 апр - РИА Новости. Бывший военный комиссар, который за взятки помогал призывникам избежать службы в армии, осужден в Приангарье на семь лет колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.

Суд огласил приговор по уголовному делу в отношении бывшего военного комиссара города Тайшета , Тайшетского и Чунского районов Приангарья. Ему было предъявлено обвинение по статьям о получении взятки в крупном размере, служебном подлоге, и превышении должностных полномочий.

"По совокупности преступлений подсудимому назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил дополнительное наказание в виде штрафа в размере 4 миллионов рублей и лишения права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий, сроком на пять лет", - говорится в сообщении.

По материалам суда, в течение года - с июля 2023 года по июль 2024 года - подсудимый, будучи военным комиссаром, получал через посредников и лично взятки от родителей за незаконное освобождение сыновей от призыва на военную службу. Он вносил ложные сведения в медицинские документы, протоколы призывных комиссий и выдавал фиктивные военные билеты, минуя установленную процедуру медицинского освидетельствования. В результате молодые люди неправомерно признавались ограниченно годными к военной службе и освобождались от призыва в армию.

Также у подсудимого конфискован в доход государства эквивалент полученных взяток на сумму 1,2 миллиона рублей.