Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:17 28.04.2026 (обновлено: 10:35 28.04.2026)
В Приангарье бывший военный комиссар получил семь лет колонии за взятки

В Приангарье экс-военком получил семь лет колонии за взятки и подлог

© Фото : Суды_38/TelegramБывший военный комиссар в зале суда в Иркутской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший военный комиссар города Тайшета, Тайшетского и Чунского районов Приангарья осужден на семь лет колонии строгого режима за взятки.
  • Подсудимый в течение года получал взятки от родителей призывников за незаконное освобождение сыновей от призыва на военную службу.
  • Суд назначил дополнительное наказание в виде штрафа в размере 4 миллионов рублей и лишения права занимать должности на государственной службе сроком на пять лет, также у подсудимого конфискован эквивалент полученных взяток на сумму 1,2 миллиона рублей.
ИРКУТСК, 28 апр - РИА Новости. Бывший военный комиссар, который за взятки помогал призывникам избежать службы в армии, осужден в Приангарье на семь лет колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.
Суд огласил приговор по уголовному делу в отношении бывшего военного комиссара города Тайшета, Тайшетского и Чунского районов Приангарья. Ему было предъявлено обвинение по статьям о получении взятки в крупном размере, служебном подлоге, и превышении должностных полномочий.
"По совокупности преступлений подсудимому назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил дополнительное наказание в виде штрафа в размере 4 миллионов рублей и лишения права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий, сроком на пять лет", - говорится в сообщении.
По материалам суда, в течение года - с июля 2023 года по июль 2024 года - подсудимый, будучи военным комиссаром, получал через посредников и лично взятки от родителей за незаконное освобождение сыновей от призыва на военную службу. Он вносил ложные сведения в медицинские документы, протоколы призывных комиссий и выдавал фиктивные военные билеты, минуя установленную процедуру медицинского освидетельствования. В результате молодые люди неправомерно признавались ограниченно годными к военной службе и освобождались от призыва в армию.
Также у подсудимого конфискован в доход государства эквивалент полученных взяток на сумму 1,2 миллиона рублей.
Подсудимый полностью признал свою вину. Суд учел ряд смягчающих обстоятельств, а также характеристику личности обвиняемого.
ПроисшествияИркутская областьТайшетЧунский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала