США могут продлить лицензию на поставки нефти из России, считает инвестор

ВАШИНГТОН, 28 апр – РИА Новости. Власти США могут пойти на новое продление лицензии на поставки нефти из России в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, поделился мнением в интервью РИА Новости директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

На прошлой неделе министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не планирует продлевать разрешение на закупку российской нефти в рамках временного выведения нефти и нефтепродуктов из-под американских санкций. По его словам, продление разрешения на закупку иранской нефти также не рассматривается. Ранее министерство финансов США сообщило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти, распространив послабления американских санкций на сырье, загруженное на суда до 17 апреля, документ действует до 16 мая.

"Возможно, приостановка санкций на российские объемы, которые грузятся в этом месяце, также будет продлеваться в качестве необходимой стабилизационной меры", - допустил Шостак.

Он также выразил опасения в связи с перекрытием Ормузского пролива . По его оценке, в ближайший месяц глобальные потери запасов нефти и нефтепродуктов вырастут до 1,3 миллиарда баррелей.

"Я склонен считать вероятность разблокировки движения в Ормузском проливе в ближайшие недели крайне низкой", - сказал эксперт.

Он также отметил, что рынки находятся сейчас в состоянии эйфории от перемирия, и потому индексы растут. По его словам, это даёт определенную, хоть, возможно, и кратковременную, передышку, а также надежду на договоренность между сторонами.