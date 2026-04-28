США могут продлить лицензию на поставки нефти из России, считает инвестор
06:22 28.04.2026
Добыча нефти
Добыча нефти. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак считает, что власти США могут продлить лицензию на поставки нефти из России.
  • Шостак выразил опасения в связи с перекрытием Ормузского пролива и оценил рост глобальных потерь запасов нефти и нефтепродуктов до 1,3 миллиарда баррелей в ближайший месяц.
  • Эксперт считает вероятность разблокировки движения в Ормузском проливе в ближайшие недели крайне низкой.
ВАШИНГТОН, 28 апр – РИА Новости. Власти США могут пойти на новое продление лицензии на поставки нефти из России в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, поделился мнением в интервью РИА Новости директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.
На прошлой неделе министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не планирует продлевать разрешение на закупку российской нефти в рамках временного выведения нефти и нефтепродуктов из-под американских санкций. По его словам, продление разрешения на закупку иранской нефти также не рассматривается. Ранее министерство финансов США сообщило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти, распространив послабления американских санкций на сырье, загруженное на суда до 17 апреля, документ действует до 16 мая.
"Возможно, приостановка санкций на российские объемы, которые грузятся в этом месяце, также будет продлеваться в качестве необходимой стабилизационной меры", - допустил Шостак.
Он также выразил опасения в связи с перекрытием Ормузского пролива. По его оценке, в ближайший месяц глобальные потери запасов нефти и нефтепродуктов вырастут до 1,3 миллиарда баррелей.
"Я склонен считать вероятность разблокировки движения в Ормузском проливе в ближайшие недели крайне низкой", - сказал эксперт.
Он также отметил, что рынки находятся сейчас в состоянии эйфории от перемирия, и потому индексы растут. По его словам, это даёт определенную, хоть, возможно, и кратковременную, передышку, а также надежду на договоренность между сторонами.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
