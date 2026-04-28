США рискуют остаться без дешевых иностранных машин, пишут СМИ

06:13 28.04.2026 (обновлено: 11:57 28.04.2026)
WSJ: США рискуют остаться без дешевых иномарок без сделки с Канадой и Мексикой

© AP Photo / Matt RourkeПродажа автомобилей в Филадельфии
Продажа автомобилей в Филадельфии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США рискуют остаться без дешевых машин иностранных марок без продления соглашения о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой (USMCA).
  • Соглашение USMCA позволяло собирать автомобили, используя запчасти из США, Канады и Мексики, которые ввозились без пошлин.
  • Автопроизводители предупредили администрацию президента США о возможности вывода своих самых дешевых моделей с рынка США в случае отсутствия сделки.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. США рискуют остаться без дешевых машин иностранных марок без продления соглашения о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой (USMCA), сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник.
Как отмечается, соглашение USMCA позволяло собирать автомобили, используя как американские, так и мексиканские, канадские запчасти, которые ввозились в США, не облагаясь пошлинами. К числу "немногих" автопроизводителей, поставляющих на американский рынок "дешевые, небольшие автомобили", издание отнесло, например, Nissan, Hyundai и Toyota.
Логотип американской автомобилестроительной компании Ford - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
СМИ: Ford обсудил с администрацией Трампа производство китайских авто в США
14 февраля, 07:50
"Если USMCA не продолжит свое существование или пересмотренная версия не приведет к серьезному снижению пошлин на автомобили и запчасти, которые производятся в Северной Америке, некоторые иностранные автопроизводители не смогут больше собирать и продавать дешевые машины на рынке США", — говорится в сообщении газеты.
Газета пишет, что автопроизводители уже предупредили администрацию президента США Дональда Трампа о том, что "рассматривают возможность вывода своих самых дешевых моделей автомобилей" с рынка США в случае отсутствия сделки.
Ранее агентство Блумберг сообщало, что Трамп в частных беседах размышляет о выходе из USMCA — соглашения о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой. В его рамках торговля многими товарами между тремя странами ведется без пошлин при условии соблюдения правил происхождения товаров и других стандартов. Договор вступил в силу в 2020 году сроком на 16 лет с возможным продлением.
Покупка автомобиля в автосалоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Аналитики спрогнозировали будущее западного автопрома
28 февраля, 10:13
 
В миреСШАКанадаСеверная АмерикаДональд ТрампHyundai CretaToyota Corolla
 
 
