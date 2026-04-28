США запросили 388 ракет Tomahawk и SM-6 после истощения запасов

Согласно документам, армия запрашивает 234 ракеты Tomahawk и 110 ракет SM-6 по внеплановым каналам финансирования, а также еще 30 Tomahawk и 14 SM-6 по стандартным статьям бюджета, что более чем в 32 раза превышает общее количество в 12 единиц по всем видам финансирования в 2026 финансовом году. Общий запрос на программу Mid-Range Capability составляет 2,7 миллиарда долларов - в 32 раза больше 82,4 миллиона долларов, запрошенных в 2026 году, выяснило РИА Новости.