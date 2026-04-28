США запросили 388 ракет Tomahawk и SM-6 после истощения запасов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия США запросила закупку 388 ракет Tomahawk и SM-6 в 2027 финансовом году на фоне истощения запасов в ходе конфликта с Ираном.
- Общий запрос на программу Mid-Range Capability составляет 2,7 миллиарда долларов — в 32 раза больше суммы, запрошенной в 2026 году.
- ВМФ США запрашивает 3 миллиарда долларов на закупку 785 ракет Tomahawk в 2027 году, что более чем в 14 раз превышает показатель 2026 года.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Армия США запросила закупку 388 ракет Tomahawk и SM-6 в 2027 финансовом году на фоне истощения запасов в ходе конфликта с Ираном, выяснило РИА Новости, изучив бюджетные документы Пентагона.
США рискуют столкнуться с критической нехваткой высокоточных ракет в будущих масштабных столкновениях из-за истощения арсеналов в ходе конфликта с Ираном, согласно последнему докладу Центра стратегических и международных исследований (CSIS).
Согласно документам, армия запрашивает 234 ракеты Tomahawk и 110 ракет SM-6 по внеплановым каналам финансирования, а также еще 30 Tomahawk и 14 SM-6 по стандартным статьям бюджета, что более чем в 32 раза превышает общее количество в 12 единиц по всем видам финансирования в 2026 финансовом году. Общий запрос на программу Mid-Range Capability составляет 2,7 миллиарда долларов - в 32 раза больше 82,4 миллиона долларов, запрошенных в 2026 году, выяснило РИА Новости.
Аналогичную динамику демонстрирует и ВМФ США - он запрашивает 3 миллиарда долларов на закупку 785 ракет Tomahawk в 2027 году, что более чем в 14 раз превышает показатель 2026 года, когда было закуплено лишь 55 единиц на 258 миллионов долларов.
Закупки осуществляются в рамках рекордного военного бюджета в 1,5 триллиона долларов, увеличенного на 44% по сравнению с предыдущим годом.
Стало известно, когда США могут лишиться всех ракет Tomahawk
31 марта, 04:48