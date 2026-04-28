США могут усилить давление на Иран, заявил Рубио

Краткий пересказ от РИА ИИ
ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. США могут усилить давление на Иран в попытке добиться выполнения своих требований, если исламская республика не пойдет на сделку с Вашингтоном, утверждает американский госсекретарь Марко Рубио.
"Давление на Иран является экстраординарным, и я думаю, что его можно еще больше усилить", - сказал Рубио в интервью телеканалу Fox News в ответ на вопрос о том, что будут делать Соединенные Штаты, если Иран не пойдет на сделку с Вашингтоном.
При этом глава госдепа отказался говорить о возможных условиях соглашения между двумя странами для урегулирования конфликта, указав, что решение в этом вопросе со стороны Вашингтона остается за американским президентом Дональдом Трампом.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.