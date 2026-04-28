США могут усилить давление на Иран, заявил Рубио
02:26 28.04.2026
США могут усилить давление на Иран, заявил Рубио

Рубио: США могут усилить давление на Иран, если Тегеран не пойдет на сделку

© AP Photo / Alex Brandon
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США могут усилить давление на Иран, если исламская республика не пойдет на сделку с Вашингтоном, утверждает американский госсекретарь Марко Рубио.
  • Рубио отметил, что США могут применить в отношении Тегерана «экстраординарные» санкции.
  • Глава госдепа отказался говорить о возможных условиях соглашения между двумя странами для урегулирования конфликта, указав, что решение остается за американским президентом Дональдом Трампом.
ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. США могут усилить давление на Иран в попытке добиться выполнения своих требований, если исламская республика не пойдет на сделку с Вашингтоном, утверждает американский госсекретарь Марко Рубио.
"Давление на Иран является экстраординарным, и я думаю, что его можно еще больше усилить", - сказал Рубио в интервью телеканалу Fox News в ответ на вопрос о том, что будут делать Соединенные Штаты, если Иран не пойдет на сделку с Вашингтоном.
Глава госдепа отказался приводить подробности возможных новых мер, но отметил, что США могут применить в отношении Тегерана санкции, уровень которых Рубио также оценил как "экстраординарный".
При этом глава госдепа отказался говорить о возможных условиях соглашения между двумя странами для урегулирования конфликта, указав, что решение в этом вопросе со стороны Вашингтона остается за американским президентом Дональдом Трампом.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
