В США потребовали от Пентагона ответов по поводу гибели военных в Кувейте
01:41 28.04.2026
В США потребовали от Пентагона ответов по поводу гибели военных в Кувейте

CC BY-SA 2.0 / U.S. Army Photo by Justin Graff / 401st Army Field Support Brigade at Camp Arifjan, Kuwait — Сержант-механик армии США осматривает танк Абрамс M1A2 во время учений в лагере Арифжан, Кувейт
Сержант-механик армии США осматривает танк Абрамс M1A2 во время учений в лагере Арифжан, Кувейт. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группа сенаторов-демократов потребовала от Пентагона ответов по поводу гибели шести военных США в Кувейте.
  • Сенаторы обвинили руководство Пентагона в халатности при подготовке к ответным ударам Ирана и сокрытии фактов об уязвимости американских объектов на Ближнем Востоке.
ВАШИНГТОН, 28 апр – РИА Новости. Группа сенаторов-демократов потребовала ответов по поводу гибели шести военных США в Кувейте, обвинив руководство Пентагона в халатности при подготовке к ответным ударам Ирана и сокрытии фактов об уязвимости американских объектов на Ближнем Востоке, следует из письма законодателей.
Иран в первый день агрессии США и Израиля против него нанес ответный удар по авиабазе в Кувейте, где были расположены американские силы. По данным Пентагона, при этой атаке погибли шестеро американских военных.
"Новые сообщения СМИ содержат тревожные утверждения о том, что министерство обороны пренебрегло принятием элементарных мер для предотвращения гибели шести военнослужащих и вводило американскую общественность в заблуждение относительно того, что на самом деле произошло во время этого смертоносного нападения", - говорится в письме.
Более того, ссылаясь на расследования ряда американских СМИ, сенаторы указывают, что объект США в порту Шувейх Кувейта не имел необходимых систем противодействия дронам, а степень его укрепленности выжившие охарактеризовали как "нулевую", что сделало личный состав крайне уязвимым для ответных иранских атак.
Письмо на имя министра войны США Пита Хегсета подписали четверо влиятельных сенаторов-демократов: Элизабет Уоррен, Ричард Блументаль, Марк Келли и Кирстен Джиллибранд.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Президент США Дональд Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.
