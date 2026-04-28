В США потребовали от Пентагона ответов по поводу гибели военных в Кувейте

Краткий пересказ от РИА ИИ Группа сенаторов-демократов потребовала от Пентагона ответов по поводу гибели шести военных США в Кувейте.

Сенаторы обвинили руководство Пентагона в халатности при подготовке к ответным ударам Ирана и сокрытии фактов об уязвимости американских объектов на Ближнем Востоке.

ВАШИНГТОН, 28 апр – РИА Новости. Группа сенаторов-демократов потребовала ответов по поводу гибели шести военных США в Кувейте, обвинив руководство Пентагона в халатности при подготовке к ответным ударам Ирана и сокрытии фактов об уязвимости американских объектов на Ближнем Востоке, следует из письма законодателей.

Иран в первый день агрессии США Израиля против него нанес ответный удар по авиабазе в Кувейте , где были расположены американские силы. По данным Пентагона , при этой атаке погибли шестеро американских военных.

"Новые сообщения СМИ содержат тревожные утверждения о том, что министерство обороны пренебрегло принятием элементарных мер для предотвращения гибели шести военнослужащих и вводило американскую общественность в заблуждение относительно того, что на самом деле произошло во время этого смертоносного нападения", - говорится в письме.

Более того, ссылаясь на расследования ряда американских СМИ, сенаторы указывают, что объект США в порту Шувейх Кувейта не имел необходимых систем противодействия дронам, а степень его укрепленности выжившие охарактеризовали как "нулевую", что сделало личный состав крайне уязвимым для ответных иранских атак.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.