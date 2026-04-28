Стейки и лобстеры с сорванного ужина с Трампом передали в приюты Вашингтона

ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Отель Hilton передал 2,6 тысячи порций стейков и лобстеров в приюты для женщин и детей, пострадавших от насилия, после того как ужин с участием президента США Дональда Трампа был сорван из-за стрельбы, сообщила журналистка телеканала CBS News Вэйцзя Цзян.
"Отель Hilton пожертвовал около 2600 порций ужина, которые остались невостребованными во время ужина корреспондентов Белого дома. Чтобы продлить срок хранения, стейки и лобстеров подвергли сублимационной сушке, после чего передали в два приюта для женщин и детей, пострадавших от насилия", - написала журналистка в соцсети Х.
В субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил торжественный ежегодный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.