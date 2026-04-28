Стейки и лобстеры с сорванного ужина с Трампом передали в приюты Вашингтона

ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Отель Hilton передал 2,6 тысячи порций стейков и лобстеров в приюты для женщин и детей, пострадавших от насилия, после того как ужин с участием президента США Дональда Трампа был сорван из-за стрельбы, сообщила журналистка телеканала CBS News Вэйцзя Цзян.