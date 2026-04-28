В России увеличат срок временного пребывания водителей из СНГ и Грузии - РИА Новости, 28.04.2026
19:36 28.04.2026 (обновлено: 20:47 28.04.2026)
В России увеличат срок временного пребывания водителей из СНГ и Грузии

Срок пребывания в РФ водителей из СНГ и Грузии увеличат до 180 дней в год

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России увеличат срок временного пребывания водителей из СНГ и Грузии до 180 дней в течение года.
  • Постановление вступит в силу с 30 июня.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Срок временного пребывания в России водителей из СНГ и Грузии увеличат до 180 дней в год.
«
"Увеличить срок временного пребывания в Российской Федерации граждан государств — участников Содружества Независимых Государств, а также граждан Грузии, являющихся профессиональными водителями, осуществляющими международные автомобильные перевозки, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, до 180 суток суммарно в течение одного календарного года", — говорится в постановлении правительства.
Документ вступит в силу 30 июня.
Рука пожилого мужчины на руле автомобиля - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
В России приняли ГОСТ на оценку сонливости водителя с помощью ИИ
12 апреля, 10:46
 
РоссияГрузияСНГОбщество
 
 
