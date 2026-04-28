В России увеличат срок временного пребывания водителей из СНГ и Грузии

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Срок временного пребывания в России водителей из СНГ и Грузии увеличат до 180 дней в год.

"Увеличить срок временного пребывания в Российской Федерации граждан государств — участников Содружества Независимых Государств, а также граждан Грузии, являющихся профессиональными водителями, осуществляющими международные автомобильные перевозки, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, до 180 суток суммарно в течение одного календарного года", — говорится в постановлении правительства.
Документ вступит в силу 30 июня.
