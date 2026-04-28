Первая за два месяца партия СПГ прошла через Ормузский пролив, пишут СМИ
10:36 28.04.2026 (обновлено: 12:26 28.04.2026)
Первая за два месяца партия СПГ прошла через Ормузский пролив, пишут СМИ

Bloomberg: первая с начала конфликта вокруг Ирана партия СПГ прошла через Ормуз

© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первая за два месяца партия сжиженного природного газа прошла через Ормузский пролив и покинула Персидский залив.
  • Судно Mubaraz, которое перевозило партию СПГ, простаивало в Персидском заливе, примерно 31 марта перестало отправлять сигнал, а 27 апреля появилось к западу от Индии.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Первая за два месяца партия сжиженного природного газа (СПГ) прошла через Ормузский пролив и покинула Персидский залив, передает агентство Блумберг.
"Первая с начала военных действий на Ближнем Востоке два месяца назад партия сжиженного природного газа, по всей видимости, прошла через Ормузский пролив и вышла из Персидского залива", — сообщает агентство.
Судно Mubaraz, которое было загружено на объекте компании Abu Dhabi National Oil Co на острове Дас в ОАЭ примерно в начале марта, в настоящий момент проходит к югу от Индии, передает агентство со ссылкой на данные отслеживания судов.
Согласно данным, танкер простаивал в Персидском заливе, примерно 31 марта перестал отправлять сигнал, в 27 апреля появился к западу от Индии, указано в материале.
