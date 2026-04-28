Спецоперация, 28 апреля: ВС России освободили два населенных пункта

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские войска освободили Землянки в Харьковской области и Ильиновку в ДНР, сообщило Минобороны РФ.

Украинские войска за сутки потеряли до 1030 военнослужащих, пять танков и других бронемашин на различных направлениях спецоперации, следует из официальной сводки Минобороны РФ.