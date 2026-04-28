Спецоперация, 28 апреля: ВС России освободили два населенных пункта

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские войска освободили Землянки в Харьковской области и Ильиновку в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
ВС РФ в небе и на земле
Украинские войска за сутки потеряли до 1030 военнослужащих, пять танков и других бронемашин на различных направлениях спецоперации, следует из официальной сводки Минобороны РФ.
ВС РФ нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, добавили в МО.
Также средствами противовоздушной обороны сбиты десять управляемых авиационных бомб и 281 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Ночная атака дронов ВСУ
Средства ПВО уничтожили 186 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за ночь, сообщило журналистам Минобороны РФ.
Атака на НПЗ в Туапсе
Ночью во вторник на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе произошел пожар после падения обломков украинских беспилотников, сообщил оперштаб Краснодарского края.
Президент РФ Владимир Путин по телефону получил доклад главы МЧС РФ Александра Куренкова о ситуации с пожарами на НПЗ в Туапсе и поручил ему направиться на место для контроля за ходом работ по ликвидации последствий, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Террор ВСУ
Четыре человека, включая ребенка, пострадали от удара ВСУ по частным домам в селе Стульнево Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Мужчина пострадал в результате атак украинских дронов на грузовой автомобиль в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Мирный житель пострадал в результате атаки БПЛА ВСУ на поселок в Брянской области, ему оказали медицинскую помощь, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Успехи пророссийского подполья
Удар нанесен по штабу ВСУ в Шосткинском районе Сумской области, откуда координировались действия украинских диверсионно-разведывательных групп и удары по ВС РФ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.