ВС России системно сбивают немецкие дроны ВСУ

ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. ВСУ активно используют немецкие беспилотники Vector, которые регулярно становятся целями российских расчетов на добропольском направлении, сообщил РИА Новости военнослужащий соединения морской пехоты, действующей в составе группировки войск "Центр", с позывным "Дрост".

По словам командира взвода 61-й гвардейской бригады морской пехоты, дроны Vector применяются противником на постоянной основе.

"Противник очень часто летает на этих аппаратах. Мы регулярно их уничтожаем, стоимость одного - около 200 тысяч евро", - отметил он.

Военнослужащий рассказал о порядке действий при обнаружении цели. "Поступает информация о взлете, расчет получает сигнал по радиостанции, выдвигается и работает по цели", - пояснил "Дрост".

Он добавил, что уничтожение беспилотников на добропольском направлении происходит системно.

"Бывает, что за день сбиваем по три-четыре аппарата. В целом таких дронов у противника много", - подчеркнул он.

Немецкая оборонная компания Quantum Systems, специализирующаяся на разработке и производстве беспилотников, поставляет украинской армии БПЛА с мая 2022 года. Компания также планировала открыть завод на Украине . Руководство компании планировало поставлять Киеву ударные БПЛА от своей дочерней фирмы Stark Defense.