06:01 28.04.2026
ВС России системно сбивают немецкие дроны ВСУ

Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО
Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ активно используют немецкие беспилотники Vector на Добропольском направлении, сообщил военнослужащий соединения морской пехоты, действующей в составе группировки войск "Центр", с позывным "Дрост".
  • Российские военные регулярно сбивают эти беспилотники, стоимость которых приближается к 200 тысячам евро.
ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. ВСУ активно используют немецкие беспилотники Vector, которые регулярно становятся целями российских расчетов на добропольском направлении, сообщил РИА Новости военнослужащий соединения морской пехоты, действующей в составе группировки войск "Центр", с позывным "Дрост".
По словам командира взвода 61-й гвардейской бригады морской пехоты, дроны Vector применяются противником на постоянной основе.
"Противник очень часто летает на этих аппаратах. Мы регулярно их уничтожаем, стоимость одного - около 200 тысяч евро", - отметил он.
Военнослужащий рассказал о порядке действий при обнаружении цели. "Поступает информация о взлете, расчет получает сигнал по радиостанции, выдвигается и работает по цели", - пояснил "Дрост".
Он добавил, что уничтожение беспилотников на добропольском направлении происходит системно.
"Бывает, что за день сбиваем по три-четыре аппарата. В целом таких дронов у противника много", - подчеркнул он.
Немецкая оборонная компания Quantum Systems, специализирующаяся на разработке и производстве беспилотников, поставляет украинской армии БПЛА с мая 2022 года. Компания также планировала открыть завод на Украине. Руководство компании планировало поставлять Киеву ударные БПЛА от своей дочерней фирмы Stark Defense.
Ранее Quantum Systems заключила соглашение с украинским оборонным стартапом Frontline Robotics на массовое производство беспилотников в рамках инициативы Build With Ukraine. Как сообщала газета Financial Times, компании планировали произвести около десяти тысяч дронов в 2026 году на новом заводе стоимостью 40 миллионов евро для их использования исключительно на Украине.
