Расчет морпехов ВС России уничтожил за день девять украинских БПЛА

ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Один из российских расчетов перехватчиков беспилотников ВСУ за день уничтожили девять целей на добропольском направлении, сообщил РИА Новости военнослужащий соединения морской пехоты, действующей в составе российской группировки войск "Центр", с позывным "Дрост".

По словам командира взвода 61-й гвардейской бригады морской пехоты, боевики ВСУ в этот день совершали массовый налет при помощи беспилотников.

"За день было уничтожено девять целей - это рекорд. Противник активно вел разведку, пытался нас выявить, но безуспешно", - отметил он.

Военнослужащий уточнил, что речь идет о различных типах беспилотников. "Сбивали БПЛА Shark, "Фурия", "Лелека", а также аппарат вертикального взлета и посадки", - рассказал "Дрост".