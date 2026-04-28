Расчет морпехов ВС России уничтожил за день девять украинских БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Один из российских расчетов перехватчиков беспилотников ВСУ за день уничтожил девять БПЛА на добропольском направлении.
- Уничтоженные БПЛА включали модели Shark, «Фурия», «Лелека», а также аппарат вертикального взлета и посадки.
- По словам военнослужащего, отдельные модели сбитых БПЛА представляют повышенную опасность, так как могут нести боеприпасы или использоваться как ретрансляторы для других беспилотников.
ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Один из российских расчетов перехватчиков беспилотников ВСУ за день уничтожили девять целей на добропольском направлении, сообщил РИА Новости военнослужащий соединения морской пехоты, действующей в составе российской группировки войск "Центр", с позывным "Дрост".
По словам командира взвода 61-й гвардейской бригады морской пехоты, боевики ВСУ в этот день совершали массовый налет при помощи беспилотников.
"За день было уничтожено девять целей - это рекорд. Противник активно вел разведку, пытался нас выявить, но безуспешно", - отметил он.
Военнослужащий уточнил, что речь идет о различных типах беспилотников. "Сбивали БПЛА Shark, "Фурия", "Лелека", а также аппарат вертикального взлета и посадки", - рассказал "Дрост".
Он подчеркнул, что отдельные модели представляют повышенную опасность. "Такие дроны могут не только вести разведку, но и нести боеприпасы или использоваться как ретрансляторы для других беспилотников", - пояснил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18