16:53 28.04.2026
В СПЧ призвали переосмыслить механизмы защиты россиян за рубежом

Брод: история Бутягина показала, что РФ нужны новые механизмы защиты граждан

Москва. Архивное фото
  • Член СПЧ Александр Брод заявил, что история с освобождением российского археолога Александра Бутягина из польской тюрьмы требует переосмысления механизмов защиты соотечественников за рубежом.
  • Член СПЧ подчеркнул необходимость выстраивания альтернативных механизмов защиты соотечественников за рубежом и создания новых международных организаций, которые будут соблюдать стандарты, заложенные при создании ООН.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. История российского археолога Александра Бутягина, освобожденного из польской тюрьмы, требует переосмысления механизмов защиты соотечественников за рубежом, заявил РИА Новости член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.
Бутягин и супруга военного РФ, проходящего службу в Приднестровье, возвращены во вторник в Россию в результате обмена на границе с Польшей, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ РФ. Россиян обменяли на двух кадровых офицеров молдавской разведки.
"Конечно, история с Бутягиным требует осмысления, потому что в очередной раз были продемонстрированы двойные стандарты западного так называемого правосудия в отношении профессионального ученого, который уже много лет занимался археологическими исследованиями Крымского полуострова", - сказал Брод.
Ученый действовал в соответствии с профессиональными стандартами, ничего противоправного не совершал, добавил член СПЧ. Он отметил, что гонения на Бутягина - это игнорирование Западом элементарных норм права, неуважение к науке.
"То, что кто-то не может смириться, что Крым российский, - это его проблемы, незнание географии", - заявил правозащитник.
По его словам, "от всей этой истории веет дикостью".
"Поэтому, безусловно, нужно выстраивать альтернативные механизмы защиты наших соотечественников за рубежом, думать о новых международных организациях, институтах, которые будут соблюдать те стандарты, которые заложены еще при создании ООН, но, к сожалению, забыты, проигнорированы, опорочены современным западным миром", - подчеркнул член СПЧ.
Брод назвал освобождение археолога радостным событием, поскольку теперь жизни Бутягина ничего не угрожает.
"Если бы его экстрадировали на Украину, это могло бы печально для него закончиться. Зная о жестокости, агрессивности нравов украинского режима, о массе военных преступлений, в том числе против мирных граждан, говорить о гуманизме в отношении Украины сейчас не приходится", - добавил правозащитник.
Известный российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции.
