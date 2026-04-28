В СПЧ призвали переосмыслить механизмы защиты россиян за рубежом

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. История российского археолога Александра Бутягина, освобожденного из польской тюрьмы, требует переосмысления механизмов защиты соотечественников за рубежом, заявил РИА Новости член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

Бутягин и супруга военного РФ , проходящего службу в Приднестровье, возвращены во вторник в Россию в результате обмена на границе с Польшей , сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ РФ. Россиян обменяли на двух кадровых офицеров молдавской разведки.

"Конечно, история с Бутягиным требует осмысления, потому что в очередной раз были продемонстрированы двойные стандарты западного так называемого правосудия в отношении профессионального ученого, который уже много лет занимался археологическими исследованиями Крымского полуострова", - сказал Брод

Ученый действовал в соответствии с профессиональными стандартами, ничего противоправного не совершал, добавил член СПЧ. Он отметил, что гонения на Бутягина - это игнорирование Западом элементарных норм права, неуважение к науке.

"То, что кто-то не может смириться, что Крым российский, - это его проблемы, незнание географии", - заявил правозащитник.

По его словам, "от всей этой истории веет дикостью".

"Поэтому, безусловно, нужно выстраивать альтернативные механизмы защиты наших соотечественников за рубежом, думать о новых международных организациях, институтах, которые будут соблюдать те стандарты, которые заложены еще при создании ООН , но, к сожалению, забыты, проигнорированы, опорочены современным западным миром", - подчеркнул член СПЧ.

Брод назвал освобождение археолога радостным событием, поскольку теперь жизни Бутягина ничего не угрожает.

"Если бы его экстрадировали на Украину , это могло бы печально для него закончиться. Зная о жестокости, агрессивности нравов украинского режима, о массе военных преступлений, в том числе против мирных граждан, говорить о гуманизме в отношении Украины сейчас не приходится", - добавил правозащитник.