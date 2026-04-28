15:23 28.04.2026
Синоптик рассказала, когда в Москве растает снег

  • Снег в Москве растает к 1 мая, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
  • На севере Подмосковья, где больше снега, его таяние начнется не раньше конца первых майских праздников.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Снег в Москве растает к 1 мая, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, во вторник снежный покров в столице достиг высоты 10 сантиметров. Как сообщала Позднякова, снег прекратится в Москве в среду.
"К 1 мая в Москве, во всяком случае, снег растает. А то, что касается севера Подмосковья, там, где 23 сантиметра снега, я думаю, что там снег начнет таять в лучшем случае к концу первых майских праздников", - сказала Позднякова.
Также синоптик отметила, что ожидается всплеск теплой погоды, которая должна способствовать ускоренному сходу снежного покрова в Москве и Московской области.
