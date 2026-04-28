СМИ: слова Мерца о положении США в конфликте с Ираном грозят расколом - РИА Новости, 28.04.2026
11:06 28.04.2026
СМИ: слова Мерца о положении США в конфликте с Ираном грозят расколом

© REUTERS / Teresa Kroeger
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца относительно положения США в конфликте на Ближнем Востоке могут усилить раскол в отношениях между США и Европой, пишет Блумберг.
  • Он признал, что западные страны недооценивали Иран, который оказался сильнее, чем о нем думали.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца относительно положения США в конфликте на Ближнем Востоке грозят усилить раскол в отношениях Соединенных Штатов и Европы, передает агентство Блумберг.
В понедельник Мерц на встрече с учениками гимназии в Марсберге в земле Северный Рейн-Вестфалия признал в контексте конфликта на Ближнем Востоке, что западные страны недооценивали Иран, который оказался сильнее, чем о нем думали, и что США рискуют надолго увязнуть в конфликте на Ближнем Востоке. По его словам, иранская сторона, в отличие от американской, действует более эффективно в переговорном процессе.
"Комментарии (Мерца - ред.) грозят дальнейшим расколом в трансатлантических отношениях", - говорится в сообщении агентства.
Блумберг утверждает, что высказывания канцлера ФРГ также подчеркивают переоценку отношений с США ряда европейских лидеров.
"Тенденция к сглаживанию углов путем заискивания уступила место более трезвому взгляду на политику президента США, который неоднократно ставил под сомнение НАТО... и угрожал захватить Гренландию", - говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп 1 апреля заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос несмываемым пятном и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают все, чтобы ее не оказывать.
