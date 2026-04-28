Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Тульской области загорелся склад на площади 2800 квадратных метров.
- По предварительной информации, пострадавших нет.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Склад на площади 2,8 тысяч квадратных метров горит в Тульской области, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС России.
"Тульские огнеборцы ликвидируют крупный пожар. Поступило сообщение о пожаре по адресу: Тульская область, город Щекино, улица Пирогова. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание в складском помещении на площади 2800 квадратных метров", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, пострадавших нет. Проводится наращивание сил и средств для ликвидации пожара.
В ГУМЧС по Тульской области отметили, что в тушении пожара участвуют более 30 человек и восьми единиц техники.
На складе в Казани вспыхнул крупный пожар
11 марта, 06:50