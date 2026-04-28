Жителя ХМАО арестовали за финансирование экстремистской организации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Руководителя коммерческой нефтесервисной организации в Нижневартовске (ХМАО) задержали за финансирование экстремистской организации, возбуждено уголовное дело, фигурант взят под стражу, сообщает пресс-служба СК РФ.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных РУФСБ России по Тюменской области во взаимодействии со следствием, при силовой поддержке ОМОН "Сокол-Югра" управления Росгвардии по ХМАО – Югре 45-летний житель Нижневартовска, причастный к финансированию экстремистской организации, задержан", - сообщили в пресс-службе.
В отношении фигуранта расследуется дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Отмечается, что уголовное дело возбуждено по материалам РУФСБ России по Тюменской области.
Следствие утверждает, что фигурант, действуя в сговоре с иными лицами, используя служебное положение, извлекал, легализовывал и перемещал многомиллионные средства из хозяйственной деятельности сети аффилированных коммерческих организаций через фиктивные премии и договоры, а затем средства выводились на территорию иностранного государства и передавались членам экстремистской организации, запрещенной в РФ, для приобретения оружия и снаряжения.
"По ходатайству следствия судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражей. В ходе обысков изъята документация, принадлежащие фигуранту ценности и предметы, имеющие значение для следствия. На имущество стоимостью более 1,5 миллиона рублей наложен арест", - говорится в сообщении.
Следствие устанавливает обстоятельства преступления и всех лиц, причастных к финансированию экстремистской деятельности, заключили в СК РФ.