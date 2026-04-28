Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 28.04.2026
СК: жителя ХМАО арестовали за финансирование экстремистской организации

Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нижневартовске (ХМАО) задержали руководителя коммерческой нефтесервисной организации за финансирование экстремистской организации.
  • Возбуждено уголовное дело по статье о финансировании экстремистской деятельности с использованием служебного положения.
  • Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, на имущество фигуранта стоимостью более 1,5 миллиона рублей наложен арест.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Руководителя коммерческой нефтесервисной организации в Нижневартовске (ХМАО) задержали за финансирование экстремистской организации, возбуждено уголовное дело, фигурант взят под стражу, сообщает пресс-служба СК РФ.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных РУФСБ России по Тюменской области во взаимодействии со следствием, при силовой поддержке ОМОН "Сокол-Югра" управления Росгвардии по ХМАО – Югре 45-летний житель Нижневартовска, причастный к финансированию экстремистской организации, задержан", - сообщили в пресс-службе.
В отношении фигуранта расследуется дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Отмечается, что уголовное дело возбуждено по материалам РУФСБ России по Тюменской области.
Следствие утверждает, что фигурант, действуя в сговоре с иными лицами, используя служебное положение, извлекал, легализовывал и перемещал многомиллионные средства из хозяйственной деятельности сети аффилированных коммерческих организаций через фиктивные премии и договоры, а затем средства выводились на территорию иностранного государства и передавались членам экстремистской организации, запрещенной в РФ, для приобретения оружия и снаряжения.
"По ходатайству следствия судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражей. В ходе обысков изъята документация, принадлежащие фигуранту ценности и предметы, имеющие значение для следствия. На имущество стоимостью более 1,5 миллиона рублей наложен арест", - говорится в сообщении.
Следствие устанавливает обстоятельства преступления и всех лиц, причастных к финансированию экстремистской деятельности, заключили в СК РФ.
ПроисшествияРоссияНижневартовскТюменская областьСледственный комитет России (СК РФ)ОМОН РоссииФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала