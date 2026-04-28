СК завел еще одно дело после схода лавины на сотрудников рудника в Бурятии

- В Бурятии на руднике "Ирокинда" произошел сход лавины на сотрудников.
- СК завел еще одно дело о нарушении правил безопасности, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью.
УЛАН-УДЭ, 28 апр - РИА Новости. Дело о нарушении правил безопасности, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью, дополнительно заведено после схода лавины на сотрудников рудника в Бурятии, сообщило региональное СК.
Ранее в МЧС России РИА Новости сообщили, что сход снежной массы произошел на руднике "Ирокинда" в Муйском районе Бурятии, где девять человек производили работы по расчистке технологической дороги. Три человека выбрались самостоятельно. Спасатели извлекли тело одного погибшего, ещё пять человек находятся под завалами. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Двое работников доставлены в медицинское осреднение.
"Следственными органами СК России по республике Бурятия по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.
Для установления тяжести вреда, причиненного здоровью работникам, назначены судебно-медицинские экспертизы, отметили в ведомстве.