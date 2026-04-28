В Белгороде семилетняя девочка погибла от угарного газа
14:40 28.04.2026
В Белгороде семилетняя девочка погибла от угарного газа

СК: семилетняя девочка в Белгороде погибла от угарного газа, ее мать в больнице

Краткий пересказ от РИА ИИ
  В Белгороде семилетняя девочка погибла из-за скопления угарного газа в квартире.
  • Мать девочки госпитализирована.
БЕЛГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Семилетняя девочка погибла из‑за скопления угарного газа в квартире в Белгороде, ее мать госпитализирована, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в СУСК по Белгородской области.
"По версии следствия, 24 апреля 2026 года в одной из квартир многоквартирного жилого дома в городе Белгороде в результате нарушения правил эксплуатации водонагревательной газовой колонки произошло скопление угарного газа. В результате скончалась 7-летняя девочка, находившаяся в квартире. Мать ребенка доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении СУСК.
В ведомстве добавили, что следственный отдел по городу Белгороду возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования планируется исследовать техническое состояние газового оборудования, условия его эксплуатации и обслуживания. Назначен комплекс судебных экспертиз, подчеркнули в управлении.
ПроисшествияБелгородБелгородская областьРоссия
 
 
