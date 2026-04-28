В СК раскрыли подобности дела против мэра Уфы

- Мэра Уфы Ратмир Мавлиев задержали по делу о превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере.
- По данным СК, он и еще трое фигурантов организовали незаконное отчуждение земельного участка площадью более 1300 квадратных метров на территории одного из санаториев.
- В 2025 году глава администрации потребовал от представителя строительной организации взятку под видом покупки земли на 13 миллионов рублей за счет средств застройщика.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Задержанный мэр Уфы Ратмир Мавлиев и еще трое фигурантов организовали незаконное отчуждение земельного участка площадью более 1300 квадратных метров, расположенного на территории одного из санаториев города, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
В ведомстве сообщили о задержании мэра Уфы Ратмира Мавлиева по делу о превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере, его заместитель, еще один чиновник, а также директор одного из санаториев региона также подозреваются в превышении должностных полномочий.
"По версии следствия, фигуранты организовали незаконное отчуждение земельного участка площадью более 1300 квадратных метров, расположенного на территории одного из санаториев города Уфы", - сказали в ведомстве.
В СК РФ сообщили, что в 2025 году глава администрации потребовал за покровительство от представителя строительной организации взятку в виде услуг имущественного характера. В частности, речь шла о покупке за счет средств застройщика земельного участка на 13 миллионов рублей с последующим оформлением прав в интересах главы города.