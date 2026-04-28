12:04 28.04.2026 (обновлено: 12:32 28.04.2026)
В СК раскрыли подобности дела против мэра Уфы

СК: дело против Мавлиева связано с незаконным отчуждением земельного участка

© СК России/MaxЗадержание Ратмира Мавлиева
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мэра Уфы Ратмир Мавлиев задержали по делу о превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере.
  • По данным СК, он и еще трое фигурантов организовали незаконное отчуждение земельного участка площадью более 1300 квадратных метров на территории одного из санаториев.
  • В 2025 году глава администрации потребовал от представителя строительной организации взятку под видом покупки земли на 13 миллионов рублей за счет средств застройщика.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Задержанный мэр Уфы Ратмир Мавлиев и еще трое фигурантов организовали незаконное отчуждение земельного участка площадью более 1300 квадратных метров, расположенного на территории одного из санаториев города, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
В ведомстве сообщили о задержании мэра Уфы Ратмира Мавлиева по делу о превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере, его заместитель, еще один чиновник, а также директор одного из санаториев региона также подозреваются в превышении должностных полномочий.
В СК РФ сообщили, что в 2025 году глава администрации потребовал за покровительство от представителя строительной организации взятку в виде услуг имущественного характера. В частности, речь шла о покупке за счет средств застройщика земельного участка на 13 миллионов рублей с последующим оформлением прав в интересах главы города.
