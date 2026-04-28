В СК раскрыли подобности дела против мэра Уфы

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Задержанный мэр Уфы Ратмир Мавлиев и еще трое фигурантов организовали незаконное отчуждение земельного участка площадью более 1300 квадратных метров, расположенного на территории одного из санаториев города, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.