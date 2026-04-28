Приставы взыскивают с рэпера Pharaoh штраф за пропаганду наркотиков

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Приставы начали принудительно взыскивать с рэпера Pharaoh (настоящее имя - Глеб Голубин) штраф на 80 тысяч рублей за пропаганду наркотиков, следует из материалов судебных приставов и судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Никулинский суд Москвы 13 марта оштрафовал рэпера на 80 тысяч рублей. Его судили за размещение в интернете четырех песен, в текстах которых, по версии следствия, пропагандируется употребление наркотических средств.
Как следует из судебных материалов, с которыми также ознакомилось РИА Новости, постановление о назначении наказания вступило в силу 24 марта. Однако Голубин не выплатил штраф вовремя, и 16 апреля суд выдал исполнительный документ.
Согласно материалам приставов, по этому документу 20 апреля на Голубина завели исполнительное производство о взыскании 80 тысяч рублей "штрафа как вида наказания по делам об АП", который касается пропаганды наркотиков, следует из судебных документов.
