Руспродсоюз подсчитал стоимость шашлыка в 2026 году

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:46 28.04.2026
© Depositphotos.com / belchonockШашлык
Шашлык - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© Depositphotos.com / belchonock
Шашлык. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стоимость шашлыка из курицы в 2026 году составит 415,9 рубля, а из свинины — 667,3 рубля, подсчитали в Руспродсоюзе.
  • Шашлык из курицы подорожал на 3,8%, а из свинины — на 4,7%.
  • Маринад для шашлыка подешевел на 4,4% из-за снижения цен на репчатый лук.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Стоимость шашлыка из курицы в 2026 году составит 415,9 рубля, а из свинины - 667,3 рубля, подсчитали для РИА Новости в Руспродсоюзе.
"Средняя стоимость шашлыка из курицы к 26 апреля 2026 года (в годовом выражении - ред.) выросла на 3,8% и составила 415,9 рубля. Шашлык из свинины подорожал на 4,7%. В этом году он обойдется в 667,3 рубля", - рассказали в союзе.
За основу расчетов был взял классический рецепт на семью из четырех человек, в который входит: 1,5 килограмма мяса, 0,5 килограмма лука, 15 миллилитров уксусной кислоты, а также перец и соль.
При этом маринад для главного блюда майских пикников в этом году подешевел на 4,4%. По словам Руспродсоюза, ключевую роль в его удешевлении сыграло снижение цен на репчатый лук: за год они упали на 22,4%.
"Динамика цен на мясо находится в рамках годовой инфляции", - отметили в Руспродсоюзе.
ЭкономикаРуспродсоюзШашлык
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала