Руспродсоюз подсчитал стоимость шашлыка в 2026 году

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Стоимость шашлыка из курицы в 2026 году составит 415,9 рубля, а из свинины - 667,3 рубля, подсчитали для РИА Новости в Руспродсоюзе.

"Средняя стоимость шашлыка из курицы к 26 апреля 2026 года (в годовом выражении - ред.) выросла на 3,8% и составила 415,9 рубля. Шашлык из свинины подорожал на 4,7%. В этом году он обойдется в 667,3 рубля", - рассказали в союзе.

За основу расчетов был взял классический рецепт на семью из четырех человек, в который входит: 1,5 килограмма мяса, 0,5 килограмма лука, 15 миллилитров уксусной кислоты, а также перец и соль.

При этом маринад для главного блюда майских пикников в этом году подешевел на 4,4%. По словам Руспродсоюза, ключевую роль в его удешевлении сыграло снижение цен на репчатый лук: за год они упали на 22,4%.