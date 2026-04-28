"Кинопоиск" удалил "Метод 3" из-за дискредитации традиционных ценностей

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Третий сезон детективного сериала "Метод" был удален из онлайн-кинотеатров "Кинопоиск" и "Иви" из-за наличия в сериале материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.

В соответствии с законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" сервис обязан удалить контент в течения 24 часов после получения официального требования, напомнили в сервисе.