Рейтинг@Mail.ru
"Кинопоиск" удалил "Метод 3" из-за дискредитации традиционных ценностей - РИА Новости, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:55 28.04.2026 (обновлено: 17:59 28.04.2026)
"Кинопоиск" удалил "Метод 3" из-за дискредитации традиционных ценностей

Кинопоиск и Иви удалили "Метод 3" из-за дискредитации традиционных ценностей

© РИА Новости / Максим Блинов | Экран смартфона с изображением сайта интернет-сервиса о кино "Кинопоиск"
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Экран смартфона с изображением сайта интернет-сервиса о кино "Кинопоиск". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Третий сезон сериала "Метод" удалили из онлайн-кинотеатров "Кинопоиск" и "Иви" по требованию Роскомнадзора.
  • Причиной этого стало наличие в сериале материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Третий сезон детективного сериала "Метод" был удален из онлайн-кинотеатров "Кинопоиск" и "Иви" из-за наличия в сериале материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.
"Сериал "Метод 3" был удален из онлайн-кинотеатров Кинопоиск и Иви по требованию Роскомнадзора. По информации из предписания, Минкульт выдал заключение о наличии в сериале материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и (или) пропагандирующих их отрицание", - говорится в сообщении.
В соответствии с законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" сервис обязан удалить контент в течения 24 часов после получения официального требования, напомнили в сервисе.
КультураКинопоискФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала