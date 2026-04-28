Более 100 делегаций примут участие в Международном форуме по безопасности

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Более 100 делегаций зарубежных стран уже подтвердили свое участие в Международном форуме по безопасности в конце мая в России, заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов по итогам совещания членов президиума научного совета Совбеза РФ.
На совещании обсуждалась подготовка к международному форуму по безопасности, который пройдет в России 26-29 мая под эгидой Совбеза РФ.
"Хочу отметить, что участие в форуме уже подтвердили более 100 делегаций, их них более 40 будут представлены на уровне советников по национальной безопасности, министров, вице-премьеров и других представителей высокого уровня. Ожидаем, что это число значительно вырастет", - сказал Венедиктов.
Он подчеркнул, что в России исходят из того, что мероприятие будет иметь крайне прикладной характер, способствовать не только выстраиванию партнерских отношений по линии правоохранительных органов, специальных служб, советов безопасности государств-партнеров, но и консолидации общих усилий на международной арене.
