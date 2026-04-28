Более 100 делегаций примут участие в Международном форуме по безопасности

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Более 100 делегаций зарубежных стран уже подтвердили свое участие в Международном форуме по безопасности в конце мая в России, заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов по итогам совещания членов президиума научного совета Совбеза РФ.

Он подчеркнул, что в России исходят из того, что мероприятие будет иметь крайне прикладной характер, способствовать не только выстраиванию партнерских отношений по линии правоохранительных органов, специальных служб, советов безопасности государств-партнеров, но и консолидации общих усилий на международной арене.