МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Санкции ЕС не помогут урегулировать конфликт на Украине, заявил РИА Новости финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема, комментируя 20-й пакет санкций Евросоюза.
"Что касается 20-го пакета санкций против России, моя позиция ясна: это не поможет разрешить прокси-войну против России на Украине", - сказал собеседник агентства.
Финский политик также выразил мнение, что введенные Евросоюзом санкции лишь усилят напряженность между Россией и Европой.
"Учитывая войну в Иране и вытекающий из нее энергетический кризис, продолжение санкционной политики означает экономическое самоубийство для европейской экономики", - добавил Мема.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.