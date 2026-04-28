В Госдуме заявили об угрозе продовольственной безопасности ЕС из-за санкций

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Санкции против России ставят под угрозу продовольственную безопасность Евросоюза, так как сокращение импорта удобрений из РФ может привести к падению урожайности в ЕС и росту цен, рассказал РИА Новости депутат Государственной Думы Александр Толмачев (фракция "Единая Россия").

На прошлой неделе Евросовет заявил, что ЕС в рамках 20-го пакета санкций против России вводит квоту на импорт аммиака. При этом размер квоты не уточняется.

"Сначала европейцы добровольно решили оставить себя без надежных поставок топлива, теперь рискуют продовольственной безопасностью. В начале 2026 года импорт сократился в 10 раз, в перспективе это может привести к падению урожайности и росту продовольственных цен на европейских рынках - причем зацепит как крупных производителей, так и фермеров", - заявил депутат.

Толмачев отметил, что сокращение торговли с Россией ускоряет "деградацию и разложение" Европы . По мнению депутата, европейцы ведут себя двулично в международных отношениях: "когда европейцы остро нуждаются в чем-либо, они делают вид, что не знакомы с концепцией санкций", объяснил Толмачев.