МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Санкции против России ставят под угрозу продовольственную безопасность Евросоюза, так как сокращение импорта удобрений из РФ может привести к падению урожайности в ЕС и росту цен, рассказал РИА Новости депутат Государственной Думы Александр Толмачев (фракция "Единая Россия").
"Сначала европейцы добровольно решили оставить себя без надежных поставок топлива, теперь рискуют продовольственной безопасностью. В начале 2026 года импорт сократился в 10 раз, в перспективе это может привести к падению урожайности и росту продовольственных цен на европейских рынках - причем зацепит как крупных производителей, так и фермеров", - заявил депутат.
Толмачев отметил, что сокращение торговли с Россией ускоряет "деградацию и разложение" Европы. По мнению депутата, европейцы ведут себя двулично в международных отношениях: "когда европейцы остро нуждаются в чем-либо, они делают вид, что не знакомы с концепцией санкций", объяснил Толмачев.
При этом Россия давно переориентировала цепочки поставок, добавил депутат. До 2022 года доля ввозимых из Европы овощей и фруктов была заметной, а сегодня страна наладила другие маршруты, по которым получает преимущественно те продукты, которые не получается выращивать из-за климатических условий.