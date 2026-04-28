Депутат объяснил, почему ЕС отказался от ключевой меры 20-го пакета санкций

БРЮССЕЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Совет ЕС, вероятно, отказался от ключевой меры 20-го пакета санкций - запрета на предоставление услуг танкерам с российской нефтью - из-за глобальной ситуации, интересов ряда государств-членов и риска конфликта с партнерами, заявил РИА Новости евродепутат Фернан Картайзер.

"Во-первых, международная обстановка привела к трудностям с поставками в ряде отраслей, таких как нефтепродукты, а также других стратегически важных товаров, включая гелий и удобрения. Европейская экономика с трудом переносит дефицит или значительный рост цен на эти продукты, поэтому не следует дополнительно усугублять ситуацию", - предположил он.