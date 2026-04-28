02:53 28.04.2026
Депутат объяснил, почему ЕС отказался от ключевой меры 20-го пакета санкций

Картайзер: услуги танкерам с нефтью из России не запретили из-за риска конфликта

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совет ЕС отказался от ключевой меры 20-го пакета санкций — запрета на предоставление услуг танкерам с российской нефтью.
  • Отказ от запрета связан с глобальной ситуацией, интересами ряда государств-членов ЕС и риском конфликта с партнерами, заявил евродепутат Фернан Картайзер.
  • По его словам, некоторые государства-члены ЕС могут выступать против мер, негативно влияющих на перевозки их судов или судоходных компаний.
БРЮССЕЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Совет ЕС, вероятно, отказался от ключевой меры 20-го пакета санкций - запрета на предоставление услуг танкерам с российской нефтью - из-за глобальной ситуации, интересов ряда государств-членов и риска конфликта с партнерами, заявил РИА Новости евродепутат Фернан Картайзер.
Ранее Еврокомиссия анонсировала свое предложение по 20-му санкционному пакету. Ожидалось, что в него войдет полный запрет на оказание морских услуг перевозящим российскую нефть танкерам. Эта мера в итоге была исключена.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Финский политик предложил Европе ввести санкции против самой себя
01:02
"Во-первых, международная обстановка привела к трудностям с поставками в ряде отраслей, таких как нефтепродукты, а также других стратегически важных товаров, включая гелий и удобрения. Европейская экономика с трудом переносит дефицит или значительный рост цен на эти продукты, поэтому не следует дополнительно усугублять ситуацию", - предположил он.
Картайзер добавил, что также существуют государства-члены ЕС, чьи суда или судоходные компании участвуют в подобных перевозках и поэтому могут выступать против мер, способных негативно повлиять на такую деятельность.
"В той же логике меры могут затронуть суда под флагом ключевых международных партнеров, и важно не создавать двусторонних проблем с этими государствами", - заключил евродепутат.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
В МИД оценили влияние 20-го пакета санкций
Вчера, 15:08
 
