В Бурятии шесть человек попали под завал в руднике из-за снежной лавины

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Сход снежной массы произошел на руднике "Ирокинда" в Муйском районе Бурятии, шесть человек находятся под завалами, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Сход снежной массы произошел на руднике "Ирокинда" в Муйском районе Республики Бурятия, где девять человек производили работы по расчистке технологической дороги", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, три человека выбрались самостоятельно, шесть человек находятся под завалами. На место происшествия вылетел вертолет со спасателями.