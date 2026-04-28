В Бурятии шесть человек попали под завал в руднике из-за снежной лавины

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Сход снежной массы произошел на руднике "Ирокинда" в Муйском районе Бурятии, шесть человек находятся под завалами, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

По предварительной информации, три человека выбрались самостоятельно, шесть человек находятся под завалами. На место происшествия вылетел вертолет со спасателями.