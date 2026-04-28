Рейтинг@Mail.ru
У Ирана осталась половина довоенного ракетного арсенала, заявил Рубио - РИА Новости, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:49 28.04.2026
У Ирана осталась половина довоенного ракетного арсенала, заявил Рубио

© REUTERS / Aaron Schwartz
Госсекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что у Ирана осталась половина его довоенного ракетного арсенала.
  • Высокие темпы расхода вооружений в ходе конфликта с Ираном привели к серьезному истощению запасов Пентагона.
ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Иран по-прежнему обладает половиной своего довоенного ракетного арсенала, несмотря на продолжающийся конфликт с США, утверждает госсекретарь США Марко Рубио.
"На данный момент у них (Ирана - ред.) осталась половина ракет", - сказал Рубио в интервью телеканалу Fox News.
При этом высокие темпы расхода вооружений в ходе конфликта с Ираном привели к серьезному истощению запасов Пентагона, из-за чего США могут потребоваться до шести лет на их полное восполнение, включая крылатые ракеты Tomahawk, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Многие страны региона полностью или частично закрыли воздушное пространство из-за опасности атак ракет и беспилотников.
Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели, Президент США Дональд Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.
В миреСШАИранТегеран (город)Марко РубиоДональд ТрампМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала