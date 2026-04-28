У Ирана осталась половина довоенного ракетного арсенала, заявил Рубио

- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что у Ирана осталась половина его довоенного ракетного арсенала.
- Высокие темпы расхода вооружений в ходе конфликта с Ираном привели к серьезному истощению запасов Пентагона.
ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Иран по-прежнему обладает половиной своего довоенного ракетного арсенала, несмотря на продолжающийся конфликт с США, утверждает госсекретарь США Марко Рубио.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Многие страны региона полностью или частично закрыли воздушное пространство из-за опасности атак ракет и беспилотников.
Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели, Президент США Дональд Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.