AmCham Russia поднимет вопрос о приостановке санкций против РСПП

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Американская торговая палата в России (AmCham Russia) поднимет вопрос о приостановке санкций против Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на время подготовки и проведения саммита "Большой двадцатки", заявил глава торговой палаты Роберт Эйджи в ходе заседания Международного совета по сотрудничеству и инвестициям (МССИ).