AmCham Russia поднимет вопрос о приостановке санкций против РСПП

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Американская торговая палата в России (AmCham Russia) поднимет вопрос о приостановке санкций против Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на время подготовки и проведения саммита "Большой двадцатки", заявил глава торговой палаты Роберт Эйджи в ходе заседания Международного совета по сотрудничеству и инвестициям (МССИ).
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на заседании отметил, что американская торговая палата могла бы выступить с предложением выдать РСПП "временную лицензию OFAC" на время подготовки и проведения саммита G20.
США ввели санкции против РСПП в августе 2023 года, включив его в список SDN.