15:22 28.04.2026
AmCham Russia поднимет вопрос о приостановке санкций против РСПП на время G20

  • Президент РСПП Александр Шохин предложил выдать "временную лицензию OFAC" на время подготовки и проведения саммита G20.
  • Глава Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи предложил провести встречу с представителями госдепа США для обсуждения этого вопроса.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Американская торговая палата в России (AmCham Russia) поднимет вопрос о приостановке санкций против Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на время подготовки и проведения саммита "Большой двадцатки", заявил глава торговой палаты Роберт Эйджи в ходе заседания Международного совета по сотрудничеству и инвестициям (МССИ).
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на заседании отметил, что американская торговая палата могла бы выступить с предложением выдать РСПП "временную лицензию OFAC" на время подготовки и проведения саммита G20.
В ответ Эйджи отметил: "Хорошая идея, мы обязательно поднимем этот вопрос". Также он предложил провести встречу с представителями госдепа США в Москве для обсуждения этого вопроса.
США ввели санкции против РСПП в августе 2023 года, включив его в список SDN.
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Орешкин рассказал, как санкции сказались на внешней торговле России
Вчера, 11:22
 
ЭкономикаСШАРоссияМоскваАлександр ШохинРоссийский союз промышленников и предпринимателейБольшая двадцатка
 
 
