Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:31 28.04.2026 (обновлено: 20:56 28.04.2026)
Епископ РПЦ заявил о смерти европейской цивилизации

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкХрам Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Храм Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) считает, что европейская цивилизация умерла.
  • По мнению Саввы, Россия сохранила большую часть достижений и свойств европейской цивилизации, но является самостоятельной цивилизацией.
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Европейская цивилизация — умершая, Россия — не часть Европы, а самостоятельная цивилизация, которая сохранила большую часть достижений и свойств европейской цивилизации, считает заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Европе, которая не сводится лишь к Западу, даже с точки зрения географии. Европейской цивилизации больше нет, причём уже давно. Европейская цивилизация — это умершая цивилизация. Западная цивилизация — это её суррогат, унаследовавший некоторые внешние культурологические и правовые признаки, но давший им сначала еретическое, а затем и вовсе антихристианское наполнение", - написал епископ Савва в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что Запад и Россия имеют общие корни в христианстве, Римской Империи, греческой философии и римском праве, греко-римском изобразительном искусстве, однако "расхождение между Западом и Россией, приобретшее необратимый характер в 1054 году (когда произошло разделение христианской церкви на католическую и православную – ред.), в последние десятилетия измеряется уже в световых годах, если вообще поддается измерению".
"Россия сохранила бОльшую часть достижений и свойств европейской цивилизации, однако неевропейская география и этничность (русский дух!) сформировали такое религиозное, культурное наполнение, такое правосознание, что называть их европейскими невозможно. Говоря о религиозном аспекте, именно поэтому и бесится Стамбульский патриарх, мнящий себя "Константинопольским": русские показали, что Православие всё-таки вселенское, а не только греческое. Так что Россия — не Европа и не часть Европы. И уже тем более не Евразия. Россия — самостоятельная цивилизация. А Европы уже совсем нет", - заключил иерарх.
Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за того, что при его поддержке на Украине из раскольнических группировок была создана "Православная церковь Украины" (ПЦУ). Большинство православных поместных Церквей, за исключением Константинопольской, Элладской, Кипрской и Александрийской, ПЦУ не признали. Русская православная церковь в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами, которые признают ПЦУ и будут сослужить с её главарями.
В миреРоссияЕвропаРусская православная церковьЕвразияМосковская ПатриархияКонстантинопольский патриархат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала