Путин заявил о необратимых изменениях в мире

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил о необратимых изменениях всех элементов глобального роста, включая экономику, финансы, технологии и демографию.
- Прежние подходы и правила международных отношений утрачивают силу, а Запад теряет лидерские позиции в пользу новых центров роста — стран Глобального Юга.
- Модель мирового развития будет устойчивой только при условии равноправия и взаимного уважения между государствами.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Все аспекты глобального роста претерпели серьезные изменения, заявил президент Владимир Путин.
«
"События последних лет показывают: все элементы глобального роста — от экономики и финансов до технологий и демографии — необратимо меняются", — рассказал он в видеообращении к участникам форума "Открытый диалог".
Путин отметил, что прежние подходы и правила международных отношений утрачивают силу, в том числе из-за действий западных государств. Они теряют лидерские позиции и уступают место новым центрам роста — странам Глобального Юга.
Президент подчеркнул, что сейчас формируется многополярная архитектура мирового развития. Важную роль в ней играют государства, отстаивающие суверенитет в ключевых сферах. В то же время ни одна страна не может развиваться в одиночку — за счет других или в ущерб им.
«
"Модель глобального развития будет устойчивой и справедливой только в том случае, если будет основана на принципах равноправия и взаимного уважения, будет учитывать интересы всех стран", — добавил Путин.
С 27 по 29 апреля в Национальном центре "Россия" проходит Открытый диалог "Будущее мира. Новая платформа глобального роста". Цель этого форума — сформировать видение будущего мирового развития путем взаимодействия экспертов. В этом году его участниками стали представители более чем 120 стран.
