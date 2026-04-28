Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о необратимых изменениях в мире
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:08 28.04.2026 (обновлено: 11:47 28.04.2026)
Путин заявил о необратимых изменениях в мире

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил о необратимых изменениях всех элементов глобального роста, включая экономику, финансы, технологии и демографию.
  • Прежние подходы и правила международных отношений утрачивают силу, а Запад теряет лидерские позиции в пользу новых центров роста — стран Глобального Юга.
  • Модель мирового развития будет устойчивой только при условии равноправия и взаимного уважения между государствами.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Все аспекты глобального роста претерпели серьезные изменения, заявил президент Владимир Путин.
«

"События последних лет показывают: все элементы глобального роста — от экономики и финансов до технологий и демографии — необратимо меняются", — рассказал он в видеообращении к участникам форума "Открытый диалог".

Путин отметил, что прежние подходы и правила международных отношений утрачивают силу, в том числе из-за действий западных государств. Они теряют лидерские позиции и уступают место новым центрам роста — странам Глобального Юга.
Президент подчеркнул, что сейчас формируется многополярная архитектура мирового развития. Важную роль в ней играют государства, отстаивающие суверенитет в ключевых сферах. В то же время ни одна страна не может развиваться в одиночку — за счет других или в ущерб им.
«
"Модель глобального развития будет устойчивой и справедливой только в том случае, если будет основана на принципах равноправия и взаимного уважения, будет учитывать интересы всех стран", — добавил Путин.
С 27 по 29 апреля в Национальном центре "Россия" проходит Открытый диалог "Будущее мира. Новая платформа глобального роста". Цель этого форума — сформировать видение будущего мирового развития путем взаимодействия экспертов. В этом году его участниками стали представители более чем 120 стран.
В миреВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала