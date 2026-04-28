Рейтинг@Mail.ru
Россия планирует наращивать экспорт нефти в Индию, заявила Захарова - РИА Новости, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:35 28.04.2026 (обновлено: 23:42 28.04.2026)
Россия планирует наращивать экспорт нефти в Индию, заявила Захарова

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Россия планирует и дальше наращивать экспорт нефти в Индию, это соответствует интересам Москвы и Нью-Дели, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российская нефть занимает важное место в структуре двусторонней торговли. Мы планируем и дальше наращивать ее экспорт. Это соответствует интересам обеих стран. Российские энергооператоры обеспечивают выполнение заявок индийских коллег на отгрузку черного золота в максимально сжатые сроки" - сказала Захарова в интервью индийскому информационному порталу Firstpost.
Захарова оценила привилегированное положении Индии в отношениях с Россией
Вчера, 23:37
 
ЭкономикаРоссияИндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала