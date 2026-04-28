Россия планирует наращивать экспорт нефти в Индию, заявила Захарова

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Россия планирует и дальше наращивать экспорт нефти в Индию, это соответствует интересам Москвы и Нью-Дели, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российская нефть занимает важное место в структуре двусторонней торговли. Мы планируем и дальше наращивать ее экспорт. Это соответствует интересам обеих стран. Российские энергооператоры обеспечивают выполнение заявок индийских коллег на отгрузку черного золота в максимально сжатые сроки" - сказала Захарова в интервью индийскому информационному порталу Firstpost.